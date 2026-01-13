Villa Athena, la reception entra in Clefs d’Or

Il Villa Athena Resort, punta di diamante dell’offerta ricettiva di Agrigento, rafforza il proprio modello di accoglienza puntando sulla qualità delle competenze e sulla crescita professionale del personale. Su disposizione del direttore generale Roberto Principato, tutto il team della reception entra a far parte della storica associazione Les Clefs d’Or Italia, punto di riferimento internazionale per chi opera nel front office alberghiero.

“L’obiettivo – dice Roberto Principato – è valorizzare il gruppo di lavoro della reception, considerato il vero cuore dell’esperienza di soggiorno. È qui che avviene il primo contatto con il cliente ed è da qui che prende forma la percezione complessiva dell’hotel. Grazie all’iscrizione al Le Clefs d’Or, i collaboratori potranno accedere a percorsi formativi specifici e confrontarsi con una rete professionale di alto livello acquisendo strumenti utili per rendere il servizio sempre più preciso e personalizzato”.

In questo percorso di crescita è compresa anche la figura di Cinzia Volpe. Originaria di Grotte, da anni punto di riferimento per gli ospiti del resort, Volpe entra ufficialmente a far parte de Le Clefs d’Or confermando un profilo costruito su competenza tecnica e naturale predisposizione all’accoglienza. Chi la incontra ne sottolinea il garbo, la disponibilità e la capacità di accompagnare l’ospite in ogni fase della permanenza, non solo fornendo informazioni ma offrendo consigli mirati e soluzioni puntuali.