Il meetup degli host Airbnb a Cefalù

Meetup a Cefalù per gli host Airbnb di Palermo e Cefalù. L’incontro, raccontato da Madomnie Press, è stato un momento importante di dialogo tra host di alloggi ed esperienze, confermando quanto la forza della community possa incidere positivamente sulla qualità dell’offerta turistica.

Centrale il ruolo di Ambra La Martina, Community Leader di Esperienze, che ha reso possibile l’incontro e rafforzato la sinergia tra host di alloggi e di esperienze. “Mettere in dialogo queste due realtà – spiegano gli organizzatori – significa creare opportunità concrete e arricchire le proposte da offrire agli ospiti”.

Ai lavori ha partecipato anche l’assessore al turismo e vicesindaco di Cefalù Rosario Lapunzina, ringraziato per l’attenzione dimostrata verso il territorio e verso chi, ogni giorno, contribuisce a renderlo accogliente per i visitatori.

Spazio anche alla formazione con l’intervento di Marta Bison, che ha illustrato strategie social efficaci per intercettare nuovi viaggiatori e valorizzare al meglio l’utilizzo dei link Airbnb.

Particolarmente apprezzata la testimonianza dei due Airbnb Community Leader Cinzia Sciarrino e Giorgio Bruno, che hanno condiviso l’esperienza legata alle Olimpiadi di Milano Cortina, di cui Airbnb è sponsor. Infine, riconoscimento speciale a Alberto Costa, per il lavoro svolto sia come Airbnb Community Leader di Palermo sia come presidente di Confare, associazione che rappresenta le strutture ricettive extralberghiere e le locazioni turistiche.