Confare incontra Anello: uniformare procedure per locazioni turistiche

Uniformare, semplificare e rendere oggettivamente chiare tutte le procedure burocratiche relative alle comunicazioni di inizio attività delle locazioni turistiche in forma non imprenditoriale. È questa la richiesta avanzata da Confare all’assessore comunale al Turismo Alessandro Anello nel corso di una riunione a cui ha partecipato una delegazione di Confare composta dal presidente Alberto Costa, da Saverio Panzica, Cinzia Sciarrino e Giorgio Bruno.

“L’allegato B della Legge regionale deve essere considerato il documento unico per l’avvio dell’attività – ha spiegato il presidente Alberto Costa – perché già contiene gli allegati principali richiesti. Una procedura chiara e univoca è fondamentale per garantire trasparenza, evitare disallineamenti e tutelare sia gli operatori sia gli uffici che devono gestire le pratiche”.

Confare ha inoltre proposto che la modalità preferibile per la presentazione delle comunicazioni sia l’invio digitale, così da ridurre gli intoppi operativi e consentire agli operatori di presentare pratiche complete, tracciabili e facilmente verificabili.

Sul fronte Tari, l’associazione ha ribadito la necessità di un criterio di calcolo più equo e coerente con l’effettivo utilizzo degli immobili destinati alle locazioni brevi tendendo conto di fattori quali stagionalità, tassi di occupazione e periodi di chiusura.