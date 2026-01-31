Niscemi, verso la messa in sicurezza dei siti culturali

31 Gennaio 2026, 08:10

“Alla luce dei recenti eventi calamitosi che hanno compromesso l’assetto della città di Niscemi, lunedì 2 febbraio, di concerto con la soprintendente dei Beni culturali di Caltanissetta, Daniela Vullo, effettueremo un sopralluogo per verificare lo stato dei beni culturali presenti sul territorio e avviare tempestivamente le necessarie operazioni di tutela”. Lo annuncia l’assessore ai Beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato.

“Nei giorni scorsi – aggiunge l’assessore – sono già state avviate interlocuzioni con il Comune, con l’obiettivo di intervenire nel più breve tempo possibile. Il sopralluogo interesserà, tra i vari siti, anche le chiese storiche e Palazzo Iacona di Castellana. Niscemi vanta un importante patrimonio storico, artistico e architettonico che merita la massima attenzione. Per questa ragione, dopo una prima ricognizione, ci attiveremo solertemente per la messa in sicurezza dei luoghi della cultura”, conclude Scarpinato.

frana niscemiFrancesco Paolo Scarpinatoniscemi Beni culturali
Resta sempre aggiornato sul mondo del turismo!
Registrati gratuitamente e scegli le newsletter che preferisci: ultime news, segnalazioni degli utenti, notizie locali e trend di turismo. Personalizza la tua informazione, direttamente via email.
Iscriviti ora
seguici sui social

Articoli Correlati