Niscemi, verso la messa in sicurezza dei siti culturali

“Alla luce dei recenti eventi calamitosi che hanno compromesso l’assetto della città di Niscemi, lunedì 2 febbraio, di concerto con la soprintendente dei Beni culturali di Caltanissetta, Daniela Vullo, effettueremo un sopralluogo per verificare lo stato dei beni culturali presenti sul territorio e avviare tempestivamente le necessarie operazioni di tutela”. Lo annuncia l’assessore ai Beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato.

“Nei giorni scorsi – aggiunge l’assessore – sono già state avviate interlocuzioni con il Comune, con l’obiettivo di intervenire nel più breve tempo possibile. Il sopralluogo interesserà, tra i vari siti, anche le chiese storiche e Palazzo Iacona di Castellana. Niscemi vanta un importante patrimonio storico, artistico e architettonico che merita la massima attenzione. Per questa ragione, dopo una prima ricognizione, ci attiveremo solertemente per la messa in sicurezza dei luoghi della cultura”, conclude Scarpinato.