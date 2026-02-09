Regione siciliana a BIT26: gli eventi da segnare in agenda

Martedì 10 febbraio la Regione siciliana sbarca a BIT 2026 con un suo stand dedicato presso il Padiglione 11 – hall A45 A53 E46 E54, e un fittissimo calendario di eventi.

Il programma

MARTEDì 10 FEBBRAIO

Ore 13 DMO – Valle dei Templi – Un anno di eventi nella costa del Mito

Il 2026 si apre all’insegna delle grandi emozioni sulla Costa del Mito: si inizia con la Festa del Mandorlo in Fiore, in programma dal 7 al 15 marzo, che celebrerà la sua 78ª edizione: uno degli appuntamenti culturali e turistici più rappresentativi del Mediterraneo.

Fabrizio La Gaipa – amministratore DMO Distretto Turistico Valle dei Templi

Carmelo Cantone – coordinatore della Festa dei Mandorli in Fiore

Deborah Ciaccio – presidente Istituzione Tomasi di Lampedura – premio Gattopardo

Gori Sparacino – presidente Iter Vitis

Milko Cinà – presidente dell’Unione Aree Interne – Monti Sicani:

MODERA Marco Gallo (direttore artistico dell’Estate della Scala dei Turchi)

Ore 13:40

DMO – West of Sicily – In Sicilia Occidentale il tempo è l’esperienza; l’offerta turistica è consapevole, umana e interconnessa

Il viaggiatore contemporaneo non cerca destinazioni, ma esperienze di senso e connessione con i territori che sceglie di visitare. Partendo da Gibellina, capitale dell’Arte contemporanea 2026, West of Sicily propone una visione in cui il territorio viene percepito come un ecosistema fatto di persone, memoria, relazioni, imprese e paesaggio.

Rosalia D’Alì – presidente Distretto Turistico Sicilia Occidentale

Giorgio Andrian – coordinatore scientifico della candidatura delle Saline di Sicilia al programma MaB UNESCO

Maria Elena Bello – cda Movimento Turismo Vino di Sicilia

Walter Roccaro – direttore artistico Luglio Musicale Trapanese

Luigi Biondo – direttore Parco Archeologico di Segesta

Antonella Corrao – Fondazione Orestiadi di Gibellina

MODERA: Mariza D’Anna (Ufficio Stampa West of Sicily)

Ore 14.30 DMO – Islands of Sicily – Islands of Sicily 2026: L’evoluzione delle Isole di Sicilia tra intelligenza dei dati e turismo rigenerativo

Presentazione della nuova strategia di promozione basata sull’integrazione tra sostenibilità ambientale e transizione digitale, puntando su progetti d’avanguardia come lo European Competence Centre (D3HUB) e l’adozione di sistemi di Business Intelligence per trasformare i dati in valore per il territorio e l’offerta turistica.

Christian Del Bono – presidente di Islands of Sicily DMO

Davide Bruno – direttore dell’Area Marina Protetta di Ustica

Giuseppe Pagoto – Presidente Area Marina Protetta Isole Egadi

Giovanna Giordano – CFO di AST Aeroservizi

Ore 15.15

DMO – Uke Sicilia Centrale – Itinerari dell’Autenticità. Dal racconto alla prenotazione: modelli per far crescere turismo nelle aree interne

La DMO-UKE Sicilia Centrale presenta il talk “Itinerari dell’Autenticità. Dal racconto alla prenotazione: modelli per far crescere turismo nelle aree interne”, un confronto su come trasformare il patrimonio delle aree interne in esperienze desiderabili, coniugando prodotto, qualità e performance digitale.

Claudio Gambino – presidente DMO-UKE Sicilia centrale

Ilenia Curiale – travel blogger

Edoardo Dal Negro – CEO Blinkup

Mirko Milano – referente progetto Enna Via Sacra

Focus contenuti: Itinerari dell’Olio. Percorsi tra uliveti, frantoi e comunità agricole, con visite in campo, degustazioni guidate, laboratori sensoriali e momenti di narrazione dell’agri-cultura locale. Via Sacra & Confraternite. Un fil rouge che integra feste, riti, confraternite e cammini urbani/territoriali. Digital Marketing & Performance. Dallo storytelling alla prenotazione in un ecosistema integrato.

Ore 16.00 DMO – Madonie e Targa Florio – Madonie, laboratorio di futuro: dove natura, identità e governance creano la destinazione da vivere tutto l’anno

Un confronto a due voci che racconta le Madonie come una Sicilia inaspettata: non solo mare, ma montagna, borghi, natura protetta, sport, cultura ed esperienze autentiche, in un dialogo tra governance turistica e tutela ambientale.

Smeralda Tornese – direttore Consorzio Turistico Cefalù-Madonie

Rita Militi – Funzionario Ente Parco delle Madonie –

MODERA: Michele Ferraro (Migi Press snc)

Ore 16.45 – Toti Piscopo, CEO Logos presenta la nuova piattaforma digitale ‘Etic- Eco Turismo In Comune’

MERCOLEDì 11 FEBBRAIO

La giornata inzia alle 12 con la conferenza stampa ‘Sicilia, oltre i luoghi iconici’, con la partecipazione di Elvira Amata, assessore regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo. Seguirà degustazione di prodotti tipici.

Quindi sono previsti 4 diversi panel: ecco il programma completo:

Ore 14.30 – PANEL CULTURA

Introduzione a cura di: Francesco Scarpinato – assessore regionale ai beni culturali e all’identità siciliana

Antonella Corrao – presidente comitato scientifico della fondazione Orestiadi – ‘Gibellina Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026’

Paolo Di Caro – dirigente della Direzione Cultura Comune di Catania – ‘Candidatura di Catania a Capitale Italiana della Cultura 2028’

Daniela Vullo – soprintendente di Caltanissetta – ‘Il nuovo museo dei relitti greci a Gela’

Floriana Tessitore – Orchestra Sinfonica Siciliana

Giovanni Scaduto – Fondazione Federico II

Daniela Lo Cascio – Teatro Massimo Bellini Catania

Marco Betta – Fondazione Teatro Massimo di Palermo

Orazio Miloro – Teatro Vittorio Emanuele di Messina

Fabrizio Ferrara – presidente V Commissione ARS

Antonio Castiglia . presidente gruppo atletico pol. castelbuonese – ‘Giro podistico internazionale di Castelbuono 100^ edizione’

Antonella Ferrara – Taobuk

Laura Anello – Le Vie dei Tesori

Annamaria Milazzo – Carnevale Misterbianco

Ettore Messina – Palio dei Normanni

Giovanni Maria De Vita – Capo Ufficio VI Turismo delle Radici, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – ‘Il contributo delle iniziative per il Turismo delle Radici del MAECI alla promozione del patrimonio culturale siciliano’

Ore 15 – PANEL NATURA

Introduzione a cura di: Giusi Savarino – assessore regionale territorio e ambiente

Francesco Picciotto – dirigente servizi AREE NATURALI PROTETTE

Davide Bruno – direttore area marina ISOLA DI USTICA

Ore 15.30 – PANEL TRASPORTI

Introduzione a cura di: Alessandro Aricò – assessore regionale alle infrastrutture e mobilità in Sicilia

Annalisa Tardino – commissario straordinario Autorità Portuale Palermo

Anna Maria Rita Quattrone – presidente Società Aeroporti di Catania e Comiso

Gianfranco Battisti – amministratore delegato Aeroporto Palermo

Bonura Alessandro – GHM Aeroporto Lampedusa

Salvatore Ombra – Presidente Aeroporto Trapani

Ore 16 – PANEL ENOGASTRONOMIA