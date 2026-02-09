Regione siciliana a BIT26: gli eventi da segnare in agenda
09 Febbraio 2026, 12:04
Martedì 10 febbraio la Regione siciliana sbarca a BIT 2026 con un suo stand dedicato presso il Padiglione 11 – hall A45 A53 E46 E54, e un fittissimo calendario di eventi.
Il programma
MARTEDì 10 FEBBRAIO
Ore 13 DMO – Valle dei Templi – Un anno di eventi nella costa del Mito
Il 2026 si apre all’insegna delle grandi emozioni sulla Costa del Mito: si inizia con la Festa del Mandorlo in Fiore, in programma dal 7 al 15 marzo, che celebrerà la sua 78ª edizione: uno degli appuntamenti culturali e turistici più rappresentativi del Mediterraneo.
- Fabrizio La Gaipa – amministratore DMO Distretto Turistico Valle dei Templi
- Carmelo Cantone – coordinatore della Festa dei Mandorli in Fiore
- Deborah Ciaccio – presidente Istituzione Tomasi di Lampedura – premio Gattopardo
- Gori Sparacino – presidente Iter Vitis
- Milko Cinà – presidente dell’Unione Aree Interne – Monti Sicani:
MODERA Marco Gallo (direttore artistico dell’Estate della Scala dei Turchi)
Ore 13:40
DMO – West of Sicily – In Sicilia Occidentale il tempo è l’esperienza; l’offerta turistica è consapevole, umana e interconnessa
Il viaggiatore contemporaneo non cerca destinazioni, ma esperienze di senso e connessione con i territori che sceglie di visitare. Partendo da Gibellina, capitale dell’Arte contemporanea 2026, West of Sicily propone una visione in cui il territorio viene percepito come un ecosistema fatto di persone, memoria, relazioni, imprese e paesaggio.
- Rosalia D’Alì – presidente Distretto Turistico Sicilia Occidentale
- Giorgio Andrian – coordinatore scientifico della candidatura delle Saline di Sicilia al programma MaB UNESCO
- Maria Elena Bello – cda Movimento Turismo Vino di Sicilia
- Walter Roccaro – direttore artistico Luglio Musicale Trapanese
- Luigi Biondo – direttore Parco Archeologico di Segesta
- Antonella Corrao – Fondazione Orestiadi di Gibellina
MODERA: Mariza D’Anna (Ufficio Stampa West of Sicily)
Ore 14.30 DMO – Islands of Sicily – Islands of Sicily 2026: L’evoluzione delle Isole di Sicilia tra intelligenza dei dati e turismo rigenerativo
Presentazione della nuova strategia di promozione basata sull’integrazione tra sostenibilità ambientale e transizione digitale, puntando su progetti d’avanguardia come lo European Competence Centre (D3HUB) e l’adozione di sistemi di Business Intelligence per trasformare i dati in valore per il territorio e l’offerta turistica.
- Christian Del Bono – presidente di Islands of Sicily DMO
- Davide Bruno – direttore dell’Area Marina Protetta di Ustica
- Giuseppe Pagoto – Presidente Area Marina Protetta Isole Egadi
- Giovanna Giordano – CFO di AST Aeroservizi
Ore 15.15
DMO – Uke Sicilia Centrale – Itinerari dell’Autenticità. Dal racconto alla prenotazione: modelli per far crescere turismo nelle aree interne
La DMO-UKE Sicilia Centrale presenta il talk “Itinerari dell’Autenticità. Dal racconto alla prenotazione: modelli per far crescere turismo nelle aree interne”, un confronto su come trasformare il patrimonio delle aree interne in esperienze desiderabili, coniugando prodotto, qualità e performance digitale.
- Claudio Gambino – presidente DMO-UKE Sicilia centrale
- Ilenia Curiale – travel blogger
- Edoardo Dal Negro – CEO Blinkup
- Mirko Milano – referente progetto Enna Via Sacra
Focus contenuti: Itinerari dell’Olio. Percorsi tra uliveti, frantoi e comunità agricole, con visite in campo, degustazioni guidate, laboratori sensoriali e momenti di narrazione dell’agri-cultura locale. Via Sacra & Confraternite. Un fil rouge che integra feste, riti, confraternite e cammini urbani/territoriali. Digital Marketing & Performance. Dallo storytelling alla prenotazione in un ecosistema integrato.
Ore 16.00 DMO – Madonie e Targa Florio – Madonie, laboratorio di futuro: dove natura, identità e governance creano la destinazione da vivere tutto l’anno
Un confronto a due voci che racconta le Madonie come una Sicilia inaspettata: non solo mare, ma montagna, borghi, natura protetta, sport, cultura ed esperienze autentiche, in un dialogo tra governance turistica e tutela ambientale.
- Smeralda Tornese – direttore Consorzio Turistico Cefalù-Madonie
- Rita Militi – Funzionario Ente Parco delle Madonie –
MODERA: Michele Ferraro (Migi Press snc)
Ore 16.45 – Toti Piscopo, CEO Logos presenta la nuova piattaforma digitale ‘Etic- Eco Turismo In Comune’
MERCOLEDì 11 FEBBRAIO
La giornata inzia alle 12 con la conferenza stampa ‘Sicilia, oltre i luoghi iconici’, con la partecipazione di Elvira Amata, assessore regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo. Seguirà degustazione di prodotti tipici.
Quindi sono previsti 4 diversi panel: ecco il programma completo:
Ore 14.30 – PANEL CULTURA
Introduzione a cura di: Francesco Scarpinato – assessore regionale ai beni culturali e all’identità siciliana
- Antonella Corrao – presidente comitato scientifico della fondazione Orestiadi – ‘Gibellina Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026’
- Paolo Di Caro – dirigente della Direzione Cultura Comune di Catania – ‘Candidatura di Catania a Capitale Italiana della Cultura 2028’
- Daniela Vullo – soprintendente di Caltanissetta – ‘Il nuovo museo dei relitti greci a Gela’
- Floriana Tessitore – Orchestra Sinfonica Siciliana
- Giovanni Scaduto – Fondazione Federico II
- Daniela Lo Cascio – Teatro Massimo Bellini Catania
- Marco Betta – Fondazione Teatro Massimo di Palermo
- Orazio Miloro – Teatro Vittorio Emanuele di Messina
- Fabrizio Ferrara – presidente V Commissione ARS
- Antonio Castiglia . presidente gruppo atletico pol. castelbuonese – ‘Giro podistico internazionale di Castelbuono 100^ edizione’
- Antonella Ferrara – Taobuk
- Laura Anello – Le Vie dei Tesori
- Annamaria Milazzo – Carnevale Misterbianco
- Ettore Messina – Palio dei Normanni
- Giovanni Maria De Vita – Capo Ufficio VI Turismo delle Radici, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – ‘Il contributo delle iniziative per il Turismo delle Radici del MAECI alla promozione del patrimonio culturale siciliano’
Ore 15 – PANEL NATURA
Introduzione a cura di: Giusi Savarino – assessore regionale territorio e ambiente
- Francesco Picciotto – dirigente servizi AREE NATURALI PROTETTE
- Davide Bruno – direttore area marina ISOLA DI USTICA
Ore 15.30 – PANEL TRASPORTI
Introduzione a cura di: Alessandro Aricò – assessore regionale alle infrastrutture e mobilità in Sicilia
- Annalisa Tardino – commissario straordinario Autorità Portuale Palermo
- Anna Maria Rita Quattrone – presidente Società Aeroporti di Catania e Comiso
- Gianfranco Battisti – amministratore delegato Aeroporto Palermo
- Bonura Alessandro – GHM Aeroporto Lampedusa
- Salvatore Ombra – Presidente Aeroporto Trapani
Ore 16 – PANEL ENOGASTRONOMIA
- Antonella Brancadoro – direttore Associazione Nazionale Città del Tartufo
- Mauro Carbone – consigliere Associazione Nazionale IterVitis
- Longo Erasmo Antonio – presidente dell’associazione STS e Ciokowine Fest
- Salvatore Dazzo – rappresentante S.M.A.P. Società per lo Sviluppo del Magazzolo Platani