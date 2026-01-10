A Catania vertice tra imprenditori e istituzioni del territorio

Sviluppo delle infrastrutture aeroportuali e autostradali, crocieristica, waterfront di Catania, Zes unica, decontribuzione Sud, potenziamento della piccola e media impresa, investimenti e innovazione. Questi i temi al centro di un “think tank” che si è svolto al Palazzo della Regione di Catania, coordinato dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, con alcuni dei più importanti attori del mondo produttivo etneo. Presenti all’incontro anche il sindaco di Catania Enrico Trantino, il deputato regionale Nicola D’Agostino e il capo di gabinetto della Presidenza della Regione Salvatore Sammartano.

Alla riunione con il presidente Schifani hanno preso parte tra gli altri Giovanni Arena (ad Gruppo Arena), Antonio Belcuore (commissario Camera di commercio del Sud-Est Sicilia), Cristina Busi (presidente Confindustria Catania e del cda Gruppo Busi-Ferruzzi), Giuseppe Condorelli (amministratore Condorelli); Saverio Continella (amministratore unico Baps), Franz Di Bella (amministratore Netith), Francesco Di Sarcina (presidente Autorità portuale Sicilia orientale), Enrico Foti (rettore Università Catania), Nico Torrisi (ad Sac) e Gaetano Vecchio (presidente di Confindustria Sicilia e amministratore unico Cosedil).