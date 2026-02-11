Catania, sequestrato il parco acquatico Etnaland

Il parco acquatico Etnaland di Belpasso è stato sequestrato dalla Guardia costiera di Catania nell’ambito di un’indagine avviata per “gravi violazioni di natura ambientale”.

Secondo quanto emerso in conferenza stampa, alla presenza del procuratore Francesco Curcio e del direttore marittimo della Sicilia orientale, il contrammiraglio Raffaele Macauda, nel vasto terreno adiacente a Etnaland venivano bruciati sistematicamente i rifiuti prodotti dal parco. Gli investigatori hanno sequestrato circa 1.000 metri cubi di rifiuti assimilabili a quelli urbani, oltre a mezzi e attrezzature utilizzati per smaltire illegalmente i materiali.

Le indagini erano partite nel mese di agosto, periodo di massima affluenza del parco, quando durante un sorvolo di controllo per la tutela ambientale il personale della Guardia Costiera aveva individuato nell’area adiacente profonde buche contenenti grandi quantità di rifiuti.

L’operazione della Procura di Catania segue le indagini della Guardia Costiera, che già a settembre 2022 aveva scoperto una discarica abusiva nei pressi del parco.