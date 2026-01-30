Dipartimento Turismo, ecco a chi va l’interim di dirigente al posto di Antinoro
30 Gennaio 2026, 12:10
Come abbiamo annunciato nei giorni scorsi, dal 1 febbraio Maria Concetta Antinoro va in pensione lasciando dunque il ruolo di dirigente generale del Dipartimento Turismo.
Al suo posto la giunta regionale riunita a Palazzo d’Orléans, su proposta del presidente della Regione Renato Schifani, ha stabilito che l’avvocato generale della Regione Giovanni Bologna assumerà l’interim del dipartimento del Turismo fino alla nomina del nuovo dirigente generale.
L’avvocato castelvetranese, finora alla guida dell’Ufficio legislativo e legale della Presidenza, entra dunque nella squadra guidata dall’assessore Elvira Amata.
Resta sempre aggiornato sul mondo del turismo!
Registrati gratuitamente e scegli le newsletter che preferisci: ultime news, segnalazioni degli utenti, notizie locali e trend di turismo. Personalizza la tua informazione, direttamente via email.Iscriviti ora
seguici sui social