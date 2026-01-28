Una vita al Turismo, Maria Concetta Antinoro va in pensione

Un mezzogiorno di festa quello che si è celebrato ieri nel Salone dell’Assessorato Regionale al Turismo, alla presenza dell’assessore Elvira Amata, del Capo di gabinetto Lucia Di Fatta e di tutto il personale che ha così voluto salutare gli ultimi due anni e mezzo di servizio di Maria Concetta Antinoro che da agosto 2023 ricopre il ruolo di dirigente generale del dipartimento del Turismo, dello sport e dello spettacolo dell’assessorato al Turismo della Regione Siciliana e che dal 1° febbraio va in pensione.

“Una festa per Lei – ha esordito Elvira Amata – ma non per me che avrei tanto preferito continuare a godere della sua collaborazione, della sua passione, della sua professionalità. Ma è comprensibile il suo desiderio di dedicare il proprio tempo alla famiglia e alla propria vita ed è per questo che comprendo la sua decisione. Non ho insistito – ha continuato – e voglio esprimerle i più sinceri ringraziamenti e apprezzamenti per il lavoro che ha svolto in questo Assessorato sia nei tempi passati che in quelli più recenti al vertice della struttura”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Lucia Di Fatta, che non ha mancato di ricordare i forti legami professionali e di amicizia. Tutte e tre insieme hanno costituto uno splendido tris di regine (insieme nella foto) che ha contribuito in maniera significativa a dare impulso allo sviluppo turistico della regione.

Tra allungamento delle stagionalità e delocalizzazione come punti focali da cui prendono le mosse l’ultimo Piano Triennale e il Piano operativo annuale, Maria Concetta Antinoro può dirsi soddisfatta del lavoro portato avanti fino a oggi.

“Tra i risultati conseguiti negli ultimi mesi – ha detto Antinoro intervistata da Travelnostop.com – c’è sicuramente la nuova classificazione delle strutture ricettive, che nonostante tutto ha rappresentato un segnale importante per dare unitarietà alle tante norme esistenti. Da ricordare anche la nuova importanza data ai Servizi turistici, con le competenze passate dalle province alla Regione e poi nuovamente agli uffici decentrati e il lavoro fatto sulla legge regionale del turismo che finalmente è giunta all’Ufficio Legislativo e Legale, passaggio vincolante prima di andare in Aula. Per quanto riguarda le DMO, si tratta di un lavoro ancora in itinere considerando che abbiamo richieste di riconoscimento da parte di nuove realtà soprattutto dalla Sicilia orientale, finora meno rappresentata rispetto alla parte della Sicilia centrale e occidentale. Nell’ultimo anno abbiamo spinto molto per promuovere i cammini, anche con una mostra ad Assisi, e il turismo delle radici sfruttando anche i nuovi voli diretti per New York in partenza da Palermo e Catania. Abbiamo anche deciso di puntare sui territori dando vita a un’importante sinergia pubblico-privata insieme alla Logos per la realizzazione della piattaforma Etic che sarà online a breve”.

Nel 2021 dopo circa trent’anni nelle fila dell’assessorato al Turismo, sport e spettacolo della Regione siciliana, Mariella Antinoro era approdata, seppure con un incarico ad interim, alla direzione generale dell’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana per poi tornare nell’estate del 2023 appunto negli uffici di via Notarbartolo, questa volta con il ruolo di dirigente regionale.

Laureata in architettura, era nell’amministrazione regionale dal 1989 inizialmente all’assessorato regionale Lavori Pubblici, per poi passare dopo un anno all’assessorato regionale Territorio ed Ambiente dove resterà fino al 2001, anno del trasferimento al Dipartimento Turismo occupandosi in particolare di portualità turistica, con il Piano strategico della nautica da diporto e la Guida del diportista, e quindi di contributi e finanziamenti per strutture ricettive e classificazione alberghiera.

Dal 1 giugno 2013 è stata nominata dirigente responsabile del Servizio 1 “Comunicazione, Marketing e Accoglienza” e poi dal 1 luglio 2016 è passata alla guida del Servizio 5 “Sostegno alle attività sportive”. Infine, nel giugno 2020 è stata nominata dirigente generale dell’Autorità di certificazione dei programmi cofinanziati dalla Ue. Una carriera al servizio del turismo maturata all’insegna della passione e del senso del dovere tanto che adesso sono molti quelli che ritengono che potrà ritornare ad avere un ruolo ancora attivo.

Antinoro chiosa con l’augurio che “il suo successore possa avere il suo stesso entusiamo, senso di responsabilità e consapevolezza della crescita economica turistica della nostra Sicilia. Un collega che sappia cogliere e migliorare quello che abbiamo seminato nel corso di questi anni”.