Mondello libera da staccionate e tornelli: mare libero per tutti

La rivoluzione a Mondello è gia iniziata. Dopo le polemiche dei giorni scorsi la Italo-Belga ha eliminato tornelli e staccionate eliminando dunque qualunque tipo di ostacolo all’ingresso a mare. La decisione è arrivata dopo che la Regione Sicilia ha imposto la rimozione di cancelli e sistemi a pagamento che, in molte località balneari, limitavano l’accesso diretto alla battigia. Una scelta che ha trovato il sostegno del Ministero delle Infrastrutture e ha sancito una vittoria simbolica per chi rivendicava il mare come bene comune.

La decisione non ha lasciato indifferenti i gestori degli stabilimenti balneari che hanno espresso preoccupazione per l’impatto economico derivante dalla rimozione dei tornelli, che rappresentavano uno strumento per regolare gli accessi e garantire entrate costanti. Alcuni hanno sottolineato come la gestione dei flussi senza barriere fisiche possa risultare più complessa, soprattutto nelle località con forte affluenza, sollevando anche problemi di sicurezza pubblica.

In ogni caso, anche guardando al futuro, la vicenda dei tornelli in Sicilia apre una riflessione più ampia sul futuro della gestione del demanio. La rimozione delle barriere rappresenta non solo un atto amministrativo, ma anche un cambio culturale che potrebbe fare scuola in altre regioni italiane. Il principio cardine è semplice: il mare è un bene pubblico e deve rimanere accessibile a tutti, senza condizioni.