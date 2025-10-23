A Castellammare del Golfo si gira la nuove serie Amazon Prime

Dopo Palermo, anche Castellammare del Golfo è stata scelta come location della serie “ITPO – Italian Postcards” (adesso “Postcards from Italy”), diretta dalla regista Premio Oscar Jessica Yu: una produzione Amazon MGM Studios con Gaumont Italia.

La serie, in esclusiva su Prime Video, racconta le tragicomiche disavventure di Mia, una giovane ereditiera newyorkese costretta dal nonno a trasferirsi a Palermo, senza soldi né privilegi, per lavorare come agente immobiliare nell’azienda di famiglia.

Per consentire le riprese, dalle ore 6 alle 24, a Castellammare del Golfo sarà istituito il divieto di sosta nelle seguenti vie:

via Marina di Petrolo (tra via Vittor Pisani e via delle Mura)

via L. Zangara (dal Castel Regina al Castello ⚠ma sarà consentita la sosta per l’acquisto del pescato❗)

piazza Barone Giacomo Agliata (tra i civici 20 e 22)

Creata da Lisa Riccardi e Damiano Bruè, Italian Postcards vanta nel cast attori noti come Vincent Riotta e Paola Minaccioni. Protagonista la star internazionale Nicole Wallace, tra i protagonisti anche della serie cilena “La casa degli spiriti”, prodotta da Eva Longoria e in uscita su Prime Video nel 2026, ispirata al noto romanzo di Isabel Allende.

Castellammare del Golfo si conferma ancora una volta location privilegiata per le produzioni cinematografiche e televisive, grazie ai suoi scorci naturali e al fascino del centro storico tra mare e montagna. Negli ultimi anni la cittadina ha attirato sempre più produzioni italiane e internazionali, consolidando la sua reputazione di set d’eccellenza nel panorama audiovisivo.