Al via la Sagra del pistacchio di Bronte

Si snoda su due fine settimane, dal 10 al 12 e dal 17 al 19 ottobre, il programma della XXXIV Sagra del Pistacchio a Bronte. Dopo l’inaugurazione ufficiale di venerdì 10 ottobre, alle ore 18, con il solenne taglio del nastro in viale Catania, apriranno gli stand che inebrieranno le vie con l’aroma inconfondibile del pistacchio. Quest’anno alla sagra ci sarà anche “Mister Bront”, la mascotte dell’evento che rievoca il pistacchio, il ciclope Bronte e la Ducea, ideata da Quater.

I visitatori, già durante il primo week and troveranno un’oasi di divertimento con tanti spettacoli, mentre i cultori del folclore potranno ammirare l’eleganza degli Sbandieratori, Musici e Majorettes e la magia dei Carretti Siciliani (11 ottobre). La domenica (12 ottobre) si arricchisce con il Teatro dei pupi siciliani dei F.lli Napoli e il convegno “Pistacchio: Tradizioni e Innovazioni”, sottolineando la funzione di dibattito e prospettiva dell’evento.

“Abbiamo lavorato – spiega l’assessore agli Eventi, Angelica Prestianni – affinché questa sagra diventasse un vero e proprio esempio di accoglienza. Ci saranno spazi accessibili ai diversamente abili e per la prima volta, in Piazza Spedalieri, allestiremo un punto di accoglienza attrezzato per il baby pit-stop, dove le giovani mamme troveranno fasciatoi e pannolini”.

Per il sindaco Giuseppe Firrarello, “la sagra del Pistacchio è, da sempre, la nostra vetrina più scintillante, l’omaggio doveroso alla fatica dei nostri agricoltori. Vogliamo inoltre che ogni visitatore, senza eccezioni, possa vivere pienamente l’esperienza di vivere la Sagra. La nostra festa non è solo gusto, ma è un’affermazione di valori. Venite a Bronte: qui il pistacchio non solo è il più buono al mondo, ma ha il sapore inconfondibile dell’accoglienza”.