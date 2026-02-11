Il Mandorlo in Fiore sbarca a BIT26: ecco il programma

L’edizione 2026 del ‘Mandorlo in Fiore’ si svolgerà ad Agrigento dal 7 al 15 marzo. ‘Tradizione di Pace’ è il tema scelto quest’anno, che si propone di lanciare un messaggio di fratellanza tra i popoli. Oltre ai gruppi folkloristici locali e regionali, i gruppi internazionali che parteciperanno all’edizione 2026 sono: Armenia, Bulgaria, Colombia, Croazia, Ecuador, Georgia, India, Kosovo, Malesia, Malta, Macedonia del Nord, Messico, Perù, Romania, Serbia, Thailandia, Ucraina e Ungheria.

Il programma è stato annunciato in conferenza stampa nell’ambito della Bit di Milano: si inizia il 21 febbraio con ‘Aspettando la Sagra’, una serata speciale al Teatro Pirandello di Agrigento, con numerosi performer locali, per celebrare gli artisti e le tradizioni popolari agrigentine. Confermate le tradizionali sfilate delle due domeniche, 8 e 15 marzo.

L’8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, sarà riproposta ‘La Sagra è Donna’, un evento dedicato al significato e al valore della ricorrenza.

Martedì 10 marzo l’accensione del ‘Tripode dell’Amicizia’ al tempio della Concordia. L’evento sarà arricchito, quest’anno, da ‘Concordia Mundi’, uno spettacolo di droni che illuminerà il cielo della Valle dei Templi.

L’accensione del Tripode aprirà ufficialmente il 68^ Festival Internazionale del Folklore. Confermate le tradizionali sfilate delle due domeniche, 8 e 15 marzo. Riconfermati anche lo spettacolo a tema latinoamericano, mercoledì 11 marzo al Teatro Pirandello, e le performance dei gruppi folkloristici internazionali al Palacongressi, venerdì 13 e sabato 14 marzo, nell’ambito del Festival Internazionale del Folklore. La Fiaccolata dell’Amicizia, con la sfilata nel centro storico di tutti i gruppi si svolgerà venerdì 13 marzo.

Anche quest’anno torna ‘Mandorlo in Tavola’, l’iniziativa dedicata alla valorizzazione del patrimonio gastronomico di Agrigento. Per tutta la settimana, i ristoratori che hanno aderito proporranno un menù a base di mandorla, esaltando uno degli ingredienti simbolo del territorio attraverso piatti creativi e della tradizione. E, inoltre, il 12 marzo, lo ‘Street Folk Fest’ in via Atenea, con i gruppi folkloristici internazionali che animeranno il cuore della città con spettacoli itineranti.

“Agrigento si prepara a vivere una settimana di grande festa – dicono il sindaco Francesco Miccichè e l’assessore al Turismo Carmelo Cantone -. Le date sono state annunciate già nel mese di ottobre per consentire agli operatori turistici e agli imprenditori del settore di programmare al meglio, rafforzando l’offerta turistica del territorio. Vi aspettiamo ad Agrigento dal 7 al 15 marzo per celebrare ancora una volta un messaggio universale di pace e fratellanza tra i popoli”.