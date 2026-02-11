Maltempo, slitta il Carnevale di Sciacca

“Previsioni metereologiche fortemente avverse non consentono il montaggio dei carri allegorici e lo svolgimento delle attività in totale sicurezza”: con queste parole gli organizzatori del Carnevale di Sciacca (Comune e società privata Futuris) hanno annunciato l’annullamento del primo fine settimana di sfilate in maschera della storica manifestazione originariamente programmato per sabato 14 e domenica 15 febbraio.

I primi due giorni di festa slittano così a sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo. Confermate invece le giornate già previste di corteo mascherato e spettacolo con le esibizioni dei gruppi mascherati, da venerdì 20 a domenica 22 febbraio.

Riorganizzata anche la presenza degli ospiti del 400esimo Carnevale di Sciacca: il cantautore Fabio Rovazzi si esibirà venerdì 20 febbraio, i Me contro Te, il duo di youtuber amatissimo dai bambini, sarà a Sciacca domenica 22 febbraio.

INFO BIGLIETTI

8 euro ingresso giornaliero

15 euro abbonamento per tutte le giornate

I biglietti di sabato 14 febbraio saranno validi per sabato 21 febbraio

I biglietti di domenica 15 febbraio (con spettacolo Me Contro Te) resteranno validi per domenica 22 febbraio

Gli abbonamenti restano validi per tutte le date

In alternativa, è possibile richiedere il rimborso entro venerdì 13 febbraio, tramite il circuito di acquisto del biglietto.

Biglietti disponibili su: www.carnevalesciacca.it e www.ticketsms.it