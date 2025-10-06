Dimensione Sicilia potenzia i tour ‘Sicilian Secrets’

Dimensione Sicilia amplia la propria offerta con importanti novità per il 2026 legate ai tour regolari Sicilian Secrets. Nasce infatti il primo tour con partenza garantita in lingua francese, pensato e progettato su misura per il mercato d’oltralpe.

“A seguito degli input ricevuti dai nostri clienti e partner internazionali – dichiara Julian Zappalà, General

Manager di Dimensione Sicilia – abbiamo deciso di investire sul mercato francese. Consolidata la nostra

presenza sui mercati anglofoni e ispanofoni, ci siamo concentrati su nuove aree come il Canada e, appunto, la Francia, creando un prodotto su misura: un perfetto mix di natura, cultura ed esperienze autentiche”.

Saranno disponibili due itinerari Sicilian Secrets in francese, per un totale di 20 partenze garantite nel 2026, con un minimo di 2 fino a un massimo di 20 partecipanti: una formula che assicura al viaggiatore la

partenza garantita e l’esperienza autentica di un tour di gruppo alla scoperta della vera Sicilia.

La seconda grande novità riguarda il mercato anglosassone: nasce infatti la linea Sicilian Secrets Collection, una proposta esclusiva dedicata a gruppi ristretti (massimo 14 partecipanti) e con servizi premium. Il primo prodotto di questa linea è l’Unique Tour of Sicily, un itinerario di 9 giorni che attraversa alcune delle città più suggestive dell’isola, arricchito da degustazioni e attività che raccontano la vera Sicilia. Sono previste 9 partenze garantite nel 2026. “È arrivato il momento di offrire un prodotto superiore per chi cerca qualcosa in più. La linea ‘Collection’ si distingue per i servizi di livello premium e le numerose esperienze esclusive incluse nel programma. Un investimento importante che siamo certi verrà apprezzato dalla nostra clientela internazionale”, prosegue Zappalà.

Tutti i tour regolari attualmente in programmazione sono confermati, inclusi quelli invernali, con partenze

garantite da marzo a novembre. Tra le novità, anche le estensioni dedicate alle eccellenze del Sud Italia,

come i tour Sicilia & Costiera Amalfitana, Sicilia – Matera & Puglia. Entrambe le estensioni saranno disponibili con partenze sempre garantite e ideali per chi desidera un’esperienza di viaggio completa nel

cuore del Mediterraneo. Le nuove proposte saranno presentate ufficialmente al TTG Travel Experience di Rimini. Dimensione Sicilia vi aspetta al proprio stand per condividere tutte le novità.