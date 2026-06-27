Disagi fino al 9 luglio sulla ferrovia Pa-Me per lavori in corso

Da lunedì 29 giugno a giovedì 9 luglio 2026 sulla linea Palermo-Messina, la circolazione ferroviaria subirà modifiche e cancellazioni per consentire interventi di potenziamento infrastrutturale.

In particolare, dal 29 giugno al 9 luglio per i treni del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) sono previste modifiche d’orario e cancellazioni sulle linee Palermo Aeroporto-Palermo Centrale e Termini Imerese-Messina Centrale, con alcuni treni che modificheranno la stazione di destinazione e saranno limitati a Bagheria.

Alcuni servizi del Regionale tra Messina Centrale-S. Agata di Militello-Cefalù e Palermo Centrale, modificheranno l’orario, con fermate aggiuntive ad Altavilla-Milicia, S. Nicola Tonnara e Trabia.

Alcuni treni fra Palermo Centrale e Termini Imerese saranno cancellati tra le stazioni di Altavilla-Milicia e Temini Imerese, i viaggiatori potranno utilizzare soluzioni che prevedono la combinazione “treno+treno” con cambio ad Altavilla-Milicia o itinerari “treno+bus” che prevedono l’interscambio presso la stazione di Santa Flavia-Solunto-Porticello.

Nella giornata di sabato 4 luglio, i treni del Regionale saranno cancellati fra le stazioni di S. Agata di Militello e Capo d’Orlando; domenica 5 luglio, invece, tra Bagheria-Termini Imerese e Cefalù. In entrambe le giornate le modifiche interesseranno la fascia oraria 6-12.

Per garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Regionale ha previsto un’offerta bus con tempi di percorrenza e posti disponibili diversi dall’offerta ordinaria.

I treni Intercity e Intercity notte delle relazioni Milano-Roma e Siracusa-Palermo subiscono modifiche di orario nella tratta Messina-Palermo.

Dal 3 al 5 luglio, inoltre, alcuni treni Intercity Giorno e Intercity Notte fra Messina e Palermo verranno sostituiti con bus.

I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus è consentito il trasporto di bici pieghevoli, non è consentito il trasporto di altre tipologie di bici né di mezzi di micromobilità elettrica e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.

Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione di Trenitalia, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS per i clienti che hanno acquistato un biglietto digitale regionale.