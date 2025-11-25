Riparte il Travelexpo Roadshow: 4 tappe in Sicilia

Prende il via tra una settimana esatta la nuova edizione del Travelexpo Roadshow in Sicilia: martedì 2 dicembre infatti l’appuntamento è al Four Points by Sheraton Catania Hotel & Conference Center di Catania con le agenzie di viaggio della Sicilia orientale.

Il giorno seguente il Mediterraneo Palace di Ragusa ospiterà la seconda tappa mentre govedì 4 dicembre le agenzie di Agrigento e dintorni sono attese al Grand Hotel Mosè al Villaggio Mosè. Infine, venerdì 5 dicembre gran finale a Palermo, come è ormai consuetudine, al Grand Hotel Wagner.

Particolarmente ricco il parterre degli espositori presenti nelle 4 tappe sull’Isola: Air Arabia, AVTour, Azemar, Bahamas, Bismillah Travel, Blu Hotels, Boscolo, Caronte e Tourist/Siremar, Gran Canaria, Grecia, Grimaldi Lines, Italcamel, Ixpira, KappaViaggi, Msc Crociere, Royal Air Maroc, Spencer e Carter, Tenerife, TravelFriends, TripLab, Visit Brusseles, Volonline, Volotea e Yanolia Go Global.

Nel corso di tutti gli appuntamenti gli adv potranno accedere in qualsiasi momento nella fascia oraria compresa tra le 11.30 e le 15.30 (anche in pausa pranzo), incontrare gli operatori ed essere graditi ospiti per il lunch offerto dall’organizzazione.

Nella stessa occasione, gli agenti di viaggo potranno sottoscrivere il Manifesto sulla Civiltà del Viaggio, con l’obiettivo di promuovere un turismo sostenibile e consapevole per diffondere un diverso modo di viaggiare. Gli appuntamenti sono, come sempre, a ingresso gratuito e sono riservati agli agenti di viaggio.

I consueti workshop del Travelexpo Roadshow sono programmati per favorire gli incontri con il trade e supportare l’attività di commercializzazione verso il mercato turistico professionale in vista dell’atteso appuntamento con Travelexpo 2026, già in calendario dal 10 al 12 aprile.

Gli agenti di viaggio interessati a partecipare possono accreditarsi cliccando qui. Completata la fase d’accredito arriverà una mail di conferma. Vi aspettiamo!