Palermo, Catania e Lampedusa nella top 10 di agosto

I viaggiatori italiani si preparano a conquistare un posto in prima fila sulle spiagge più in voga del Mediterraneo, ma c’è anche chi desidera immergersi nella cultura delle grandi città europee. Questo quanto emerge dalle rilevazioni di eDreams, che ha analizzato le prenotazioni degli italiani e degli stranieri in visita in Penisola per il mese di agosto, dalle destinazioni più gettonate alle nuove tendenze in crescita.

Secondo i dati di eDreams, sarà un agosto per tutti i gusti: da un lato, le classiche isole dell’Europa meridionale – dalle Baleari alle Cicladi – continuano ad attirare i viaggiatori del Belpaese alla ricerca di sole e mare cristallino. Dall’altro lato, cresce la voglia di scoprire le grandi città custodi della cultura europea: oltre alle intramontabili Barcellona, Parigi e Amsterdam, che restano fra le più prenotate, tra le mete in rapida ascesa spiccano la mediterranea Malaga, la suggestiva Lisbona e l’eleganza nordica di Copenaghen, simbolo di una crescente voglia di scoprire le nuove capitali artistiche e culturali.

E se gli italiani guardano verso l’estero per le vacanze di agosto, c’è anche chi sogna di inseguire la dolce vita italiana: a guidare le partenze degli stranieri in visita nel Belpaese sono soprattutto francesi (27%) e spagnoli (24%), seguiti da tedeschi (17%), britannici (5%) e svizzeri (4%). Se le romantiche città d’arte – come Roma, Milano e Venezia – si confermano tra le destinazioni più amate, altri viaggiatori puntano verso le gemme del Mediterraneo: da Palermo a Catania, passando per Olbia, Bari e Cagliari, alla ricerca di una vera e propria estate italiana fatta di sole, mare cristallino e una gastronomia tra le più squisite al mondo.