One Piece sceglie i ruderi di Poggioreale per locandina su Netflix

Poggioreale è la protagonista, inaspettata, della locandina promozionale della seconda stagione di One Piace su Netflix, in arrivo il 10 marzo.

La locandina ritrae i protagonisti mentre approdano sull’isola di Whisky Peak, ma gli edifici sullo sfondo sono proprio i ruderi di Poggioreale Antica, la città fantasma siciliana distrutta dal terremoto del Belice nel 1968.

Oggi, dunque, il corso principale di Poggioreale è stato trasformato in digitale e per l’occasione sono stati aggiunti i protagonisti della serie e qualche tocco esotico, come cactus e piante, per evocare l’atmosfera selvaggia dell’isola.

Non è la prima volta che Poggioreale Antica viene scelta da registi e fotografi: basti pensare a Giuseppe Tornatore che vi ha girato scene di “Nuovo Cinema Paradiso”, “L’uomo delle Stelle” e “Malèna”. La decisione di utilizzare una fotografia autentica della città, anziché una semplice ricostruzione digitale, aggiunge un valore particolare alla locandina: un frammento di storia siciliana che entra nell’universo fantastico di One Piece.

Poggioreale, con la sua bellezza sospesa nel tempo, è un luogo che, come l’universo dei pirati di One Piece, racconta storie di rovine e rinascita. Per chi non la conoscesse, la serie racconta le avventure di Monkey D. Luffy, un giovane pirata che sogna di diventare il Re dei Pirati e di trovare il leggendario tesoro “One Piece”.

Il manga, amatissimo in tutto il mondo, è diventato prima un anime e poi un live-action su Netflix che dopo il successo della prima stagione, promette di continuare l’epica avventura con nuovi colpi di scena aspettando di vedere se Poggioreale avrà anche un ruolo nella serie e non solo nella locandina. Del resto, la scelta di inserire la Sicilia in un contesto come quello di One Piece non è nuova. Già nell’opera originale, i riferimenti all’isola e alla sua cultura non mancano sia nelle ambientazioni che nei personaggi.