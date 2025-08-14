Enrico Bartolini al Food&Book di Montecatini Terme

Enrico Bartolini, lo chef più stellato d’Italia e il secondo nel mondo con 14 stelle Michelin per i suoi molteplici ristoranti, sarà l’ospite d’onore alla Cena di gala che inaugurerà la decima edizione del Festival Food&Book.

Altro aspetto da segnalare, che non potrà che arricchire di emozioni la serata, è che la cena si terrà al Castello La Querceta, sede dell’Istituto Alberghiero Martini di Montecatini Terme dove Bartolini ha studiato e dove incontrerà alcuni degli insegnanti che hanno contribuito alla sua formazione.

“Siamo felici – sottolinea l’ideatore di Food&Book, Sergio Auricchio – che Bartolini abbia accettato di venire a Montecatini Terme. Già in passato, e anche all’inizio della sua carriera professionale, avevamo provato ad invitarlo e il fatto che venerdì 24 ottobre sarà con noi, alla Cena di gala dopo altri grandi chef come Chicco Cerea, Gualtiero Marchesi, Aimo e Nadia Moroni, Livia e Alfonso Iaccarino, Gennaro Esposito ci riempie di gioia”.

Il Festival sarà anche l’occasione per visitare la città liberty e il MO.CA., il museo in cui è in corso una mostra su Mirò ed è esposta una delle più grandi tele dell’artista catalano Donna avvolta in un volo di uccello. Per facilitare la partecipazione per chi verrà a Montecatini Terme è previsto un pacchetto turistico a un prezzo promozionale (vedi link http://www.foodandbook.it/site/programma-soggiorno-food-book-24-10-26-10-2025/).

Il Festival Food&Book – La cultura del cibo, il cibo nella cultura si caratterizza per un format originale in cui sono coinvolti scrittori che nei loro libri raccontano il cibo e chef che il cibo lo raccontano con le loro ricette e spesso con libri di successo, come nel caso di Bartolini che ha recentemente pubblicato il libro Enrico Bartolini al Mudec (24 Ore Cultura) dedicato al locale di Milano ospitato all’interno del Museo delle Culture dove ha conseguito 3 stelle Michelin.

Il programma di Food&Book è in via di definizione. Oltre allo chef Enrico Bartolini hanno, tra gli altri, confermato la propria presenza le scrittrici Gabriella Genisi, Roberta Schira, Mariachiara Montera, Sofia Assante, i professori Pier Luigi Rossi e Marino Niola con Elisabetta Moro, gli chef Marcello Leoni e Alessandro Pieragnoli, i pasticcieri Salvatore Garofalo e Angelo Di Masso, il compositore, prestato alla scrittura Pino Marcucci, l’attore Gino Manfredi.

Food&Book – Festival del libro e della cultura gastronomica diretto da Sergio Auricchio e Bruno Gambacorta, con la collaborazione di Carlo Ottaviano, giornalista de Il Messaggero e della direttrice del mensile Leggere:tutti Patrizia D’Attanasio, è organizzato dalla Cooperativa Leggere Tutti in collaborazione con Agra Editrice e con il Patrocinio del Comune di Montecatini Terme.