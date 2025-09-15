Micol Forti è la nuova direttrice del Mart di Rovereto

Micol Forti sarà la quinta direttrice del Mart di Rovereto. La nomina della nuova direttrice, identificata tramite bando della Provincia autonoma di Trento, prevede un mandato di durata non superiore a quella della legislatura in corso (fine 2028), eventualmente rinnovabile alla scadenza (ulteriori 5 anni).

Il CdA del Mart, presieduto da Vittorio Sgarbi e composto da Silvio Cattani, vicepresidente, e Nicoletta Boschiero, consigliera, ringrazia “il dottor Ferretti per l’ottimo lavoro svolto in questi anni che ha confermato il ruolo di rilievo del museo nel panorama culturale. Il Mart è un’istituzione sana e dinamica che gode di un’ottima reputazione e del favore del pubblico. Lo dimostra anche la qualità dei candidati alla selezione che ha portato alla nomina della nuova direttrice. A tutti i candidati e le candidate che si sono messi a disposizione va la nostra gratitudine, alla dottoressa Forti il nostro caloroso benvenuto”.

“Il Mart è un fiore all’occhiello del nostro territorio e un punto di riferimento per la cultura italiana. La scelta di Micol Forti come direttrice conferma la volontà della Provincia di investire su una leadership di alto livello, capace di consolidare il ruolo del museo e di proiettarlo sempre più nel contesto internazionale, rafforzandone il valore come istituzione culturale di prim’ordine”, così il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.