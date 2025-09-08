Madonna di Campiglio, attività ricettiva sospesa per lavoro nero

Auto (o anche Gazzelle) del Nucleo Radiomobile dei Carbinieri nella sede del comando del Torrino, Roma, 12 Agosto 2025. Sono circa 100 gli equipaggi che quotidianamente 24 ore su 24 intervengono sul territorio della capitale. ANSA/GIUSEPPE LAMI (controlli, carabinieri, sicurezza, simbolica, generica)

I Carabinieri di Madonna di Campiglio, nell’ambito di un’attività mirata al contrasto del lavoro irregolare nelle strutture ricettive della Val Rendena, hanno effettuato controlli in tre esercizi tra hotel, B&B e case vacanza. In uno degli alberghi ispezionati, recentemente riaperto dopo lavori di ristrutturazione, è stato individuato un lavoratore straniero impiegato come receptionist senza contratto. Altri due dipendenti, pur regolarmente assunti, risultavano irregolari sotto il profilo contributivo.

A seguito delle irregolarità accertate, il Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento ha disposto la sospensione provvisoria dell’attività imprenditoriale fino alla completa regolarizzazione delle posizioni lavorative. Contestualmente, sono state elevate sanzioni per un totale superiore a 13mila euro. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di garantire legalità e sicurezza nel settore turistico della zona.