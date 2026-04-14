Horizon Festival, nuovi artisti e al via biglietti giornalieri

Horizon Lake Garda Music Festival accelera verso la sua edizione 2026 e aggiunge nuovi nomi alla line-up. Dopo l’annuncio di Dimitri Vegas come headliner della prima serata, il festival in programma venerdì 12 e sabato 13 giugno alla spiaggia Alle Foci del Sarca di Torbole rivela nuovi protagonisti internazionali della scena EDM.

Steve Angello, Timmy Trumpet e Morten sono i nomi che arricchiscono la line-up del festival. Membro fondatore degli Swedish House Mafia, Steve Angello è tra le figure più influenti della musica elettronica contemporanea. Accanto a lui, Timmy Trumpet è oggi uno degli artisti più spettacolari e richiesti della scena mondiale: DJ, producer e performer dal forte impatto live, ha costruito un’identità unica fondendo energia elettronica e talento strumentale, conquistando il pubblico dei grandi festival internazionali. Nelle prossime settimane verranno annunciati gli ultimi special guest per completare il programma.

Sul fronte ticketing, dal 6 aprile ha aperto la vendita di nuove tipologie di biglietti, che si aggiungono ai 2-day General Admission (a partire da 85 euro) e 2-day VIP già disponibili online (a partire da 149 euro) già disponibili online. L’offerta si amplia infatti con i single day ticket, a partire da 39 euro, e con formule pensate per intercettare diverse esigenze e modi di vivere l’esperienza.

Tra le novità dell’edizione 2026 c’è il General Admission – Early Entrance, nuova tipologia d’ingresso pensata per chi del festival non vuole perdere nemmeno un minuto e vuole godersi il mood più soft del pomeriggio, con accesso valido entro le 18. Si affiancano poi le soluzioni premium, dal VIP alla VIP Sky Lounge, fino alla nuova Table Reservation, formula che permette di riservare un tavolo nella terrazza panoramica con vista privilegiata sul palco e sul Lago di Garda. Tutti i biglietti sono disponibili online, ad eccezione delle Table Reservations, disponibili solo via e-mail all’indirizzo info@horizonfestival.it.

Nelle prossime settimane verranno rilasciati anche i pacchetti drink, i parcheggi e nuove esperienze a complemento dell’esperienza, per vivere anche il territorio e la location unica del festival.

Per informazioni aggiornate sulla line-up, le tipologie di ticket e sul programma dell’evento è possibile consultare il sito ufficiale a questo link.