Dopo 14 mesi di lavori ecco il nuovo Rosetta Hotel Perugia

Dopo 14 mesi di lavori che hanno visto il coinvolgimento di 70 ditte, il nuovo Rosetta hotel Perugia si è svelato al pubblico aprendo ufficialmente le porte. Cinque stelle, entra a far parte del circuito internazionale Tapestry Collection by Hilton.

Il progetto di restauro e reinvenzione contemporanea è stato a cura degli architetti Giulia Delpiano e Corrado Conti dello studio Ovre.design, con la direzione dei lavori dell’architetto Marco Chiocci e dell’ingegnere Massimo Lentischio.

Cinque i livelli della struttura e tre i piani su cui sono distribuite le settanta camere che vanno dalla standard alla Signature Rosetta suite, passando per la superior, deluxe e junior suite. Ci sono poi diversi ristoranti, un cocktail bar con affaccio sulla città e un angolo vinile dedicato all’ascolto musicale.

“Siamo arrivati al grande giorno” ha detto Simone Fittuccia, ceo di Rosetta Hotel Perugia. “Punto di partenza, non di arrivo, perché abbiamo in programma altri progetti insieme alla famiglia Mencarelli. L’Umbria e Perugia meritano di essere valorizzati e di essere riconosciuti in un ambito internazionale. Il lavoro svolto dalle istituzioni regionali è importante e ha dato e sta dando un forte supporto alle nostre azioni”.