La Brigata Indipendente protagonista nella Città del Cioccolato

Tra i principali obiettivi che Destinazione Cioccolato Srl SB ha fin da subito dichiarato di voler perseguire attraverso la realizzazione della Città del Cioccolato di Perugia, ci sono anche quelli riguardanti i temi di inclusività sociale. L’intento è infatti quello di creare concrete opportunità di sviluppo per progetti proposti anche da organizzazioni già presenti sul territorio, favorendo così, insieme alla loro crescita, l’emancipazione e l’inserimento lavorativo di giovani adulti appartenenti a categorie fragili.

“Per questa ragione – dichiara Vasco Gargaglia, Presidente del CdA di Destinazione Cioccolato Srl SB – abbiamo fortemente voluto attivare un percorso comune con La Brigata Indipendente; un’Associazione che ha già dimostrato di essere molto vivace e concreta. Ne è la prova la creazione del laboratorio di pasticceria ‘Il gusto che unisce’ con il quale è nostra intenzione sviluppare una collaborazione finalizzata, da una parte, a commercializzare i loro prodotti all’interno del Choco Shop e, dall’altra, a costruire percorsi formativi all’interno del LAB – Luisa Annibale Base rivolti ai consumatori e agli stessi lavoratori de La Brigata Indipendente”.

Tutta la produzione artigianale firmata ‘Il gusto che unisce’ è senza glutine e senza lattosio, una scelta che rappresenta un ulteriore elemento di inclusività, anche dal punto di vista alimentare.

Tra i prodotti che presto verranno commercializzati al Choco Shop, anche un frollino al cacao con il logo della Città del Cioccolato.