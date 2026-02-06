Al via le iniziative per ‘Francesco, il cammino di Gualdo’

Al via il calendario di iniziative ‘Francesco, il cammino di Gualdo’, progetto nato per celebrare l’8^ centenario dalla morte del Poverello di Assisi e consolidare il legame indissolubile tra il Santo e la comunità gualdese.

La rassegna, promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con un’ampia rete di partner, si sviluppa su un doppio binario: da una parte l’aspetto celebrativo e spirituale, dall’altra una volontà di valorizzazione turistica, volta a posizionare Gualdo Tadino come meta d’eccellenza per il turismo religioso e culturale attraverso strumenti di promozione moderni e sinergie territoriali.

Il Comune spiega che il programma si apre significativamente nel mese di febbraio con la mostra fotografica ‘Gualdo Tadino: luci sulla città’ di Daniele Amoni.

Il sindaco, Massimiliano Presciutti, sottolinea l’importanza civile del progetto. “Questo percorso non è solo un omaggio al Santo – dice -, ma la riscoperta delle nostre radici più autentiche. Vogliamo che la nostra città sia sempre più riconosciuta come un punto nevralgico del lascito di San Francesco, offrendo occasioni preziose per riflettere su valori di pace e fratellanza oggi più attuali che mai”.