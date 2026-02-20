Ardian e Finint completano acquisizione di Milione, holding di Save

Ardian e Finint Infrastrutture, insieme a Sviluppo 87, hanno perfezionato l’acquisizione congiunta di circa il 100% di Milione S.p.A., società che controlla Save S.p.A., gestore tra gli altri dell’aeroporto Marco Polo di Venezia. L’operazione, conclusa dopo il via libera delle autorità competenti, prevede una partecipazione paritetica tra le parti.

Contestualmente è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di Save, con Enrico Marchi confermato presidente e Monica Scarpa amministratore delegato. Nel board siedono anche rappresentanti di Ardian e quattro consiglieri indipendenti.

Il Gruppo Save gestisce gli scali di Venezia, Verona, Treviso e Brescia, oltre a detenere una partecipazione nell’aeroporto di Charleroi, in Belgio. Nel 2025 il sistema ha superato complessivamente i 30 milioni di passeggeri: 19 milioni nei tre aeroporti veneti, in crescita del 4% rispetto all’anno precedente, e 11 milioni a Charleroi, con un incremento del 7%.

Secondo Marchi, l’ingresso di Ardian apre una nuova fase di sviluppo per il polo aeroportuale del Nord Est, rafforzandone il posizionamento industriale e le prospettive di crescita nel lungo periodo. Sulla stessa linea Rosario Mazza, responsabile Infrastructure Italy di Ardian, che ha sottolineato l’obiettivo di sostenere investimenti, innovazione tecnologica e transizione ambientale, valorizzando un asset strategico per il turismo e l’economia nazionale.

L’operazione consolida la presenza di Ardian nel settore aeroportuale italiano ed europeo, mentre Finint Infrastrutture rafforza il proprio ruolo nello sviluppo delle infrastrutture strategiche del Paese.