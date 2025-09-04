Sarà Padova ad ospitare la Fiera del Cicloturismo

Dal 27 al 29 marzo 2026 il Veneto ospiterà per la prima volta la Fiera del Cicloturismo: il grande evento nazionale organizzato da Bikeconomist e premiato dalle Nazioni Unite nel 2021 approderà alla Fiera di Padova e vi resterà anche per le edizioni del 2027 e del 2028. La rassegna è alla sua 5^ edizione, dopo l’esordio a Milano nel 2022 e un triennio a Bologna.

La decisione, frutto di un intenso lavoro di squadra che ha visto impegnati Regione del Veneto, Camera di Commercio di Padova, Comune di Padova e PadovaHall, conferma la vocazione del territorio veneto a essere punto di riferimento internazionale per il turismo in bicicletta.

“Con grande emozione e orgoglio annuncio che la Fiera del Cicloturismo approda a Padova, cuore pulsante del Veneto, e qui resterà fino al 2028 – sottolinea l’assessore regionale al Turismo Federico Caner – È una vittoria straordinaria, frutto di un lavoro di squadra. Abbiamo creduto tutti nella forza del nostro territorio e nella sua vocazione naturale all’accoglienza dei cicloturisti, e oggi possiamo dire che il Veneto sarà protagonista assoluto di un evento che richiama migliaia di visitatori, operatori e buyer da tutto il mondo”.

La manifestazione rappresenta inoltre un riconoscimento per l’impegno della Regione nel settore: “Non si tratta solo di una fiera, ma di un’occasione che consacra il Veneto come la regione simbolo del cicloturismo in Italia e in Europa. I nostri percorsi ciclabili, le infrastrutture all’avanguardia, le eccellenze industriali e artigianali del comparto unite a un’offerta turistica unica, ci permettono di essere il punto di riferimento per chi ama vivere la bicicletta come esperienza di viaggio, di scoperta e di emozione”.

La Fiera del Cicloturismo, diretta da Pinar Pinzuti, ha segnato nell’ultima edizione numeri straordinari, “oltre 250 espositori, 22.000 visitatori e 40 buyer internazionali – specifica Caner – Ora tocca a Padova e al Veneto dimostrare che qui il cicloturismo trova la sua casa ideale. Non è un traguardo, ma un punto di partenza. Da qui costruiamo nuove opportunità per il nostro territorio, per i nostri operatori, per un turismo sempre più sostenibile e innovativo”.

In Italia il cicloturismo genera 89 milioni di presenze con un impatto economico di 9.8 miliardi di euro. In Veneto, regione in cui il visitatore può fruire di una rete escursionistica di 1430 km segnalata e descritta con 18 nuove cartografie cicloturistiche in distribuzione presso gli IAT e scaricabili dal sito www.veneto.eu, nonché con applicazioni digitali costantemente aggiornate. Secondo il recente rapporto Isnart e Legambiente, i dati relativi al cicloturismo in Italia vedono il Veneto come la prima regione per numero di praticanti, circa il 15% sul totale dei cicloturisti italiani. La spesa media giornaliera per l’alloggio è di 65 euro per l’italiano e di 70 euro per lo straniero, con permanenza tra una e 3 notti per il 65% dei turisti.