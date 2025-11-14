Tassa di soggiorno: tariffe raddoppiate per le Olimpiadi

A Milano nel 2026 arriva la ‘stangata’ olimpica sulla tassa di soggiorno, con aumenti anche del doppio per gli hotel di lusso. Il provvedimento sarà valido solo per il 2026, anno dei Giochi olimpici di Milano-Cortina, ed è stato approvato dalla giunta comunale adeguando le tariffe come previsto dal decreto legge del 29 ottobre 2025.

Dal primo gennaio 2026 quindi l’imposta applicata per notte ad ogni turista che soggiornerà a Milano sarà nel dettaglio: di 10 euro in alberghi a quattro o cinque stelle, di 7,4 euro in alberghi a tre stelle, di 5 euro in alberghi a due stelle, di 4 euro in hotel a una stella, di 9,5 euro in case per vacanze e locazioni brevi e b&b, di 7 euro in case per ferie, di 3 euro negli ostelli per la gioventù e nelle aziende ricettive all’aria aperta.

Il decreto prevede che nel 2026 in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, i comuni della Lombardia e del Veneto il cui territorio di pertinenza sia ad una distanza non superiore ai trenta chilometri rispetto alle sedi di gara, “possono incrementare l’ammontare dell’imposta di soggiorno, fino a 5 euro per notte di soggiorno”, come già previsto per altre città italiane.