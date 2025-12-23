Wizz Air scommette sull’Italia e annuncia 15 nuove rotte

Wizz Air annuncia un massiccio piano di espansione che coinvolge gli aeroporti di Roma, Milano, Venezia, Pisa, Alghero, Lamezia Terme e Torino. La compagnia dimostra, ancora una volta, la volontà di investire e crescere in Italia, già primo mercato di Wizz Air per passeggeri trasportati.

Tra il 17 e il 23 dicembre 2025, Wizz Air ha annunciato il lancio di nuovi collegamenti e potenziamenti strutturali che debutteranno tra la primavera e l’estate 2026 con tariffe minime a partire da 19,99 euro.

La maggior parte delle nuove rotte interesserà l’aeroporto di Roma Fiumicino, dove Wizz Air ha basato anche un nuovo aeromobile Airbus A321neo, portando a quota 15 il numero totale di velivoli della compagnia presenti sullo scalo romano. Con ben nove nuove rotte in partenza, Fiumicino si conferma la principale e più grande base della compagnia aerea in Italia. A partire dal 29 marzo 2026 sarà attivata la rotta giornaliera per Malta. Da giugno 2026 si aggiungeranno tre nuove isole del Mediterraneo: dal 28 giugno sarà possibile volare verso Rodi con quattro frequenze settimanali (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica); dal 29 giugno partiranno i collegamenti per Cefalonia (lunedì, mercoledì e venerdì) e Creta Chania (lunedì e venerdì); mentre dal 30 giugno sarà operativa la rotta per Minorca, con tre voli settimanali (martedì, giovedì e sabato).

L’offerta sarà ulteriormente ampliata in autunno: dal 21 settembre 2026 prenderanno il via i collegamenti diretti con Tallinn, raggiungibile tre volte a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì). Dal 22 settembre 2026 saranno invece operativi i voli verso Costanza (Romania) e Pristina (Kosovo), con due frequenze settimanali (martedì e sabato), oltre alla nuova rotta per Varna (Bulgaria), servita il martedì, il giovedì e il sabato.

Anche Milano Malpensa si conferma pilastro strategico con una nuova rotta giornaliera per Palma di Maiorca a partire dal 11 maggio 2026 e il potenziamento della rotta verso Tel Aviv, che vedrà le proprie frequenze raddoppiare, passando da 7 a 14 voli settimanali per la stagione Summer 2026 rispetto alla precedente. Un incremento significativo che risponde alla forte domanda del mercato, consolidando ulteriormente l’offerta di Wizz Air sullo scalo lombardo.

Per l’aeroporto di Torino, Wizz Air e SAGAT consolidano la loro partnership annunciando la nuova rotta verso Londra Luton. Il collegamento, operativo dal 13 giugno 2026 con tre frequenze settimanali (martedì, giovedì e sabato), rafforza il legame tra il Piemonte e la capitale britannica. Questa novità segue i recenti lanci verso Sofia e Budapest, confermando l’importanza dello scalo torinese dove la compagnia ha trasportato oltre 438 mila passeggeri nel 2025.

L’espansione prosegue verso Sud e nelle isole: ad Alghero debutta il collegamento bisettimanale (mercoledì e domenica) verso Tirana dal prossimo 24 giugno che apre nuove opportunità di viaggio tra la Sardegna e l’Albania. Da Lamezia Terme, invece, i passeggeri italiani potranno viaggiare alla volta di Varsavia, con un volo trisettimanale (lunedì, mercoledì e venerdì) operativo dal prossimo 30 marzo 2026. Questa novità conferma l’espansione della compagnia nello scalo calabrese, dopo i recenti annunci di altre tre rotte che saranno operative dalla prossima stagione estiva per Budapest, Katowice e Sofia.

Per l’aeroporto di Pisa è stata annunciata la nuova rotta verso Belgrado, con voli operati il martedì e il sabato, a partire dal 9 giugno 2026.

Anche per l’aeroporto di Venezia ci sono novità. Dal 31 marzo, infatti, sarà attivata la rotta verso Cracovia, operata ogni martedì, giovedì e sabato.

