Wizz Air cresce a Torino, 8 rotte e 1 mln di posti nel 2026

Wizz Air punta a crescere a Torino da dove dal 2014 ha trasportato 3 milioni di passeggeri. Per il 2026 prevede un potenziamento strutturale dell’offerta con 955.000 posti in vendita, il 97% in più dell’anno scorso. Principale motore di questa espansione sarà la stagione Summer, durante la quale l’offerta salirà a 618mila posti, con un incremento del 122% rispetto all’estate precedente.

Il network della stagione estiva da Torino conta 8 rotte verso 6 Paesi, bilanciando destinazioni internazionali strategiche e collegamenti domestici ad alta frequenza. Da un lato viene consolidato ulteriormente il focus sull’Est Europa, a partire dalle due novità della stagione estiva Budapest e Chisinau (avviate nella stagione Winter 2025) a cui si sommano Tirana e i due scali di Bucarest Otopeni e Bucarest Baneasa; dall’altro viene rafforzato l’asse con il Regno Unito tramite la rotta per Londra Luton al via dal 13 giugno con tre frequenze settimanali (martedì, giovedì e sabato).

Si rafforza anche il segmento domestico con il potenziamento della connettività con il Sud Italia attraverso i collegamenti per Catania e per Palermo, quest’ultimo operativo dal 4 maggio con frequenza giornaliera.

“Una base su Torino? Stiamo lavorando bene grazie alla partnership con l’aeroporto, ma anche per la risposta dei passeggeri. Vedremo in futuro, stiamo monitorando. . Torino continuerà a ricoprire un ruolo sempre più rilevante nel nostro network europeo”, ha detto Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air.

“Siamo molto felici della crescita che Wizz Air sta registrando sul nostro aeroporto. Negli ultimi anni il ruolo della compagnia si è rafforzato molto e siamo certi che le novità portate dalla stagione estiva 2026 contribuiranno ulteriormente a questo sviluppo. I nuovi voli per Londra Luton e per Palermo rappresentano una ottima occasione di crescita turistica anche per il territorio piemontese”, commenta Paolo Papale, direttore Sviluppo Aviation di Torino Airport.