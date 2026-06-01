Turismo Torino e Provincia approva bilancio 2025

L’Assemblea dei Soci di Turismo Torino e Provincia ha approvato il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2025, segnando la conclusione di un mandato sessennale caratterizzato da solidità economica e innovazione digitale. Il presidente Maurizio Vitale ha evidenziato un incremento dell’8% nel valore della produzione rispetto all’esercizio precedente, raggiungendo la dimensione più significativa degli ultimi 14 anni. Un passaggio chiave dell’esercizio è stato l’operazione straordinaria di aumento di capitale sottoscritta dalla Regione Piemonte, che consolida la capacità dell’ATL di affrontare le future sfide strategiche su un territorio che conta oggi 77 soci e 312 Comuni.

Sul fronte operativo, l’Ente ha registrato numeri d’eccellenza in tutte le sue missioni statutarie:

Accoglienza e Prodotti: Oltre 1,2 milioni di visitatori accolti e vendite di servizi per 5,6 milioni di euro (+44%). Successo confermato per la Torino+Piemonte Card, con oltre 300.000 tessere vendute per un fatturato di 11 milioni di euro. Tra i nuovi prodotti lanciati spiccano l’Extra Vermouth (7.500 richieste) e l’iniziativa gastronomica Mangèbin.

Marketing e Convention Bureau: L’attività promozionale ha visto la partecipazione a 40 eventi nazionali e internazionali e il potenziamento digitale con un nuovo portale da oltre 500.000 utenti. Il comparto congressuale ha generato una ricaduta economica di 59 milioni di euro grazie all’acquisizione di 82 congressi per quasi 50.000 partecipanti.

Grandi Eventi e Digitalizzazione: L’ATL è stata protagonista nella gestione operativa di appuntamenti mondiali, dalle Nitto ATP Finals al Tour de France. Parallelamente, il piano di digitalizzazione ha introdotto nuovi processi per la gestione degli acquisti e delle risorse umane, oltre a un CRM avanzato con un database di 200.000 contatti.

Guardando al futuro, Turismo Torino e Provincia punta sul ‘Tourism New Deal’. Attraverso il piano strategico ‘The Torino Tale’ e il progetto internazionale VivaCity, l’obiettivo dichiarato è consolidare la governance per generare un turismo di valore che porti benefici duraturi non solo in termini numerici, ma per l’intero territorio e le sue comunità.