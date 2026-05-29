Aeroporto Torino genera impatto economico da oltre 225 mln

L’impatto economico diretto generato dalle aziende che operano direttamente nell’aeroporto di Torino, in base al modello dell’Economic Impact Calculator di Aci Europe, è pari a 225,8 milioni di euro. Emerge dal Bilancio di Sostenibilità 2025 approvato dall’assemblea dei soci della Sagat, la società che gestisce lo scalo. Il documento fotografa i risultati raggiunti sul fronte ambientale, sociale e della governance. Il 2025 è stato un anno record per l’Aeroporto di Torino, che ha superato per la prima volta la soglia dei 5 milioni di passeggeri, arrivando a 5.006.169 viaggiatori, in crescita del 6,7% rispetto al 2024 e del 26,7% rispetto ai livelli pre-pandemia del 2019.

Sul fronte energetico, l’impianto fotovoltaico dell’aeroporto ha prodotto oltre 2.200 MWh di energia, coprendo il 17% del fabbisogno dello scalo, mentre il restante approvvigionamento elettrico proviene da fonti rinnovabili certificate. Cresce inoltre la mobilità sostenibile: il 58% dei mezzi aeroportuali è oggi ibrido o elettrico e sono disponibili 41 punti di ricarica. Sagat ha inoltre proseguito i progetti Torino Green Airport e Tulips, con sperimentazioni legate all’idrogeno verde in ambito aeroportuale. Sul piano sociale, il gruppo ha rafforzato le collaborazioni con scuole e istituti formativi del territorio, coinvolgendo oltre 120 studenti in percorsi di orientamento, formazione e tirocinio.

L’assemblea ha approvato il bilancio consolidato del gruppo, che si è chiuso con un utile netto di 6,8 milioni di euro. Il valore della produzione si attesta a 63,5 milioni, l’ebitda a 11,9 milioni, mentre gli investimenti raggiungono gli 11,1 milioni di euro.