In Europa cala traffico passeggeri, prima volta da ripresa post-Covid

Nel mese di aprile il traffico passeggeri nell’intera rete aeroportuale europea è diminuito dello 0,7% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. “Questo calo, seppur marginale, rappresenta una pietra miliare significativa: si tratta – sottolinea Aci Europe – del primo calo su base annua del traffico passeggeri dall’inizio della ripresa del trasporto aereo europeo dopo la pandemia di Covid-19, nell’aprile 20212”.

L’andamento di aprile riflette una combinazione di fattori, tra cui il conflitto in Medio Oriente, che ha colpito prevalentemente il mercato extra-Ue+ (si riferisce all’insieme dei Paesi e territori che non fanno parte dell’Unione europea, ndr), lo spostamento parziale delle festività pasquali e gli scioperi che hanno pesantemente influenzato il mercato tedesco.

“Aprile – ha commentato Olivier Jankovec, DG di Aci Europe – segna un chiaro punto di svolta per il traffico aereo europeo. Mentre già si assisteva a una normalizzazione della crescita del traffico passeggeri dopo la forte ripresa post-pandemia, l’instabilità geopolitica – in particolare la guerra in Medio Oriente – sta ora ulteriormente pesando sulla crescita ed evidenziando significative differenze di performance tra i vari mercati. La buona notizia – ha aggiunto – è che la domanda generalmente rimane forte, gli adeguamenti della capacità delle compagnie aeree sono limitati e i timori di una potenziale carenza di carburante per aerei si sono attenuati”.