Al Trieste Airport la certificazione ACA 4 – Transformation
29 Luglio 2026, 11:30
Trieste Airport annuncia l’ottenimento del livello ACA 4 – Transformation all’interno del programma internazionale Airport Carbon Accreditation di ACI Europe, posizionandosi tra i primi scali in Italia a raggiungere questo traguardo e accreditandosi tra i vettori più avanzati nella transizione ecologica.
Il riconoscimento attesta l’adozione di un piano strutturato di decarbonizzazione basato non solo sul monitoraggio e sul taglio progressivo delle emissioni dirette di ‘CO2’, ma anche sul coinvolgimento attivo di tutti gli operatori e gli stakeholder del sedime aeroportuale.
Raggiunto in collaborazione con la società di consulenza To70 Italia, il livello 4 consolida la strategia ESG dello scalo giuliano, sostenuta da un programma di investimenti orientato all’efficienza energetica, all’introduzione di tecnologie innovative e allo sviluppo della mobilità sostenibile a lungo termine.