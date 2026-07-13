Aci Europe, traffico pax aumentato del +3,2% a maggio
13 Luglio 2026, 12:40
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Dopo essere tornato in territorio negativo per la prima volta dalla ripresa post-Covid ad aprile (-0,7%), il traffico passeggeri nell’intera rete aeroportuale europea è rimbalzato a maggio con un aumento del +3,2% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Lo indica il rapporto sul traffico aereo pubblicato da Aci Europe.
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