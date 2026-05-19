Caribe Bay diventa TO, boom di prenotazioni per pacchetti Parco+Hotel

Caribe Bay compie un nuovo passo nella propria evoluzione e si propone sempre più come destinazione turistica a tutti gli effetti. Il parco acquatico di Jesolo ha infatti annunciato il lancio di Caribe Bay Booking, tour operator interno dedicato alla gestione diretta dei pacchetti ‘Parco+Hotel’, prenotabili online attraverso la piattaforma ufficiale e disponibili anche nelle agenzie di viaggio con commissione del 10%.

L’iniziativa si inserisce in un contesto di mercato che vede crescere il fenomeno dei soggiorni brevi e dei long weekend, sempre più preferiti alla tradizionale vacanza lunga. In questo scenario, i parchi a tema diventano motore del viaggio e non più semplice escursione giornaliera.

I numeri confermano il trend positivo: a metà maggio le prenotazioni dei pacchetti registrano un incremento del 50% rispetto allo stesso periodo del 2025, mentre room nights e tasso di occupazione crescono del 55% anno su anno. A trainare la domanda non è solo il mercato italiano, ma anche quello estero, con particolare interesse da Austria, Germania, Slovenia e Ungheria.

Parallelamente aumentano gli investimenti sul fronte ricettivo. Per la stagione 2026 Caribe Bay ha riservato 11.200 camere ai pacchetti Parco+Hotel, dato in crescita del 25% rispetto al 2025 e del 54% sul 2023. Cresce inoltre del 36% rispetto allo scorso anno la rete di strutture partner tra hotel, camping e residence, con un incremento del 77% nell’ultimo triennio.

A sostenere il modello contribuiscono anche gli accordi in vuoto-pieno, che consentono maggiore disponibilità di camere, competitività tariffaria e una migliore gestione dei flussi nei periodi di alta stagione, aprendo inoltre al segmento gruppi soprattutto nei giorni infrasettimanali.

“In linea con i grandi player internazionali, Caribe Bay ha colto l’esigenza di offrire ai propri ospiti un’esperienza completa, trasformando la visita al Parco in una vacanza strutturata – spiega Stefano Tamborino – Negli ultimi anni, con l’introduzione dei pacchetti ‘Parco+Hotel’, abbiamo integrato il divertimento con il relax della spiaggia di Jesolo e il fascino di Venezia. Quella che era nata come una sfida strategica si è rivelata il volano di una crescita record, che ci ha permesso di evolvere da parco acquatico a vera destinazione turistica. Il coronamento di questo percorso è il lancio, da questa stagione, di Caribe Bay Booking, che segna ufficialmente il nostro ingresso nel mercato come Tour Operator”.

Con i suoi 80 mila metri quadrati immersi tra palme, lagune artificiali, spiagge caraibiche e attrazioni adrenaliniche, Caribe Bay si conferma così uno dei principali esempi italiani di integrazione tra entertainment e ospitalità territoriale, puntando su short break, turismo di prossimità e formule “chiavi in mano” dedicate a famiglie, coppie e gruppi di amici.