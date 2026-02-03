L’Aeroporto d’Abruzzo al top tra gli scali che crescono di più

L’Aeroporto d’Abruzzo è lo scalo italiano che cresce di più. Lo dicono i dati di Assaeroporti sugli aeroporti di tutta la Penisola (con almeno un milione di passeggeri) per aumento percentuale del traffico passeggeri registrato nel 2025.

Con il +31,5% rispetto al 2024, lo scalo abruzzese si pone sul podio staccando di oltre sei punti percentuali il secondo aeroporto che cresce, cioè Trieste (+25,1%). Seguono Genova (+18,1%) e Lamezia Terme (+12,4%), Alghero (+9,9%), Bari (+9,7%), Firenze (+9,4%), Verona (+8,7%) e Milano Malpensa (+8,6%).

Il 2025 ha segnato un doppio record per l’Aeroporto d’Abruzzo, che non solo ha superato il milione e centomila passeggeri per la prima volta nella sua storia (con +300 mila passeggeri rispetto all’anno prima), ma lo ha fatto con una crescita vertiginosa.

“Questo risultato, impensabile fino a pochissimo tempo fa, rappresenta per noi la conferma di aver imboccato una traiettoria giusta, grazie al lavoro in sinergia di tutte le componenti, interne ed esterne alla Società – commenta il presidente di Saga Giorgio Fraccastoro – Ma il dato è anche il punto dal quale ripartire per fare sempre meglio e raggiungere i nuovi obiettivi che ci siamo prefissati. Innanzitutto l’entrata in operatività della pista allungata che ci consentirà di vedere atterrare e decollare anche il primo volo intercontinentale diretto per lo scalo. Progetto su cui stiamo lavorando, con interlocuzioni con nuove compagnie, con le quali siamo in costante contatto anche per assicurare un paio di mete iconiche. Poi c’è la prospettiva imminente del ripristino del volo da e per Milano Linate, con il bando che verosimilmente verrà pubblicato prima dell’estate. E infine – conclude Fraccastoro – abbiamo ampi margini di crescita anche con la general aviation, per intercettare il traffico privato che passa attraverso le rotte abruzzesi. Un enorme lavoro, per continuare a vivere la grande sfida di potenziamento del traffico commerciale, che siamo certi ci regalerà anche in questo 2026 altre grandissime soddisfazioni”.