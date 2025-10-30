Wizz Air e Saga inaugurano il volo Pescara – Bucarest

Wizz Air e Saga hanno rafforzato la loro collaborazione con il lancio della nuova rotta per Bucarest Otopeni, che si aggiunge a Tirana e Iași e consolida la posizione di Wizz Air come secondo vettore per importanza all’Aeroporto di Wizz Air, la compagnia aerea scelta da oltre 17,1 milioni di passeggeri italiani nel 2025, e Saga (Società di gestione dell’Aeroporto d’Abruzzo) hanno inaugurato ufficialmente un importante collegamento per l’Italia centrale: la rotta tra Pescara e Bucarest Otopeni, capitale e principale centro economico della Romania.

La nuova connessione opererà tre volte a settimana, il martedì, giovedì e sabato, e i biglietti sono già in vendita a partire da €19,99 su wizzair.com e sull’app ufficiale WIZZ. La rotta è servita da aeromobili Airbus A321neo, che offrono minori consumi di carburante, maggiore efficienza e un comfort superiore a bordo .

Il primo volo per Bucarest, insieme alla prossima rotta per Iași in partenza a dicembre, raddoppia l’offerta di Wizz Air verso la Romania e rafforza il ruolo dell’Aeroporto d’Abruzzo come punto di riferimento cruciale per l’Europa orientale.

Questo lancio sottolinea il successo della strategia di investimento di Wizz Air sullo scalo abruzzese, dove la compagnia consolida la propria posizione di secondo vettore per quota di mercato (10,7%). I dati operativi – relativi al periodo gennaio-ottobre 2025 – confermano una crescita significativa: più di 500 voli operati (+77,2% rispetto all’anno precedente) e quasi 100.000 passeggeri prenotati.

L’affidabilità resta ai massimi livelli, con un tasso di completamento del 99,4% e un tasso di riempimento quasi del 90%. Complessivamente, Wizz Air offre quest’anno quasi 150.000 posti in Abruzzo. Conl’aggiunta di Bucarest, Wizz Air opera ora 3 rotte verso 2 Paesi da Pescara: oltre alla Romania, è attivo anche il collegamento con la capitale albanese Tirana.

“Il lancio della rotta Pescara–Bucarest Otopeni è stato un evento strategico che ha riaffermato il nostro impegno verso la connettività dell’Italia centrale. Bucarest non è solo una destinazione, ma un motore economico: riattivare questo collegamento è fondamentale per professionisti, studenti e comunità. Il successo ottenuto a Pescara, visibile nel forte incremento dei voli e nell’elevata affidabilità operativa, ci spinge a continuare a investire in Abruzzo, garantendo ai passeggeri un’offerta di viaggio efficiente, accessibile e pensata per le esigenze di un mercato in crescita”, Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager Wizz Air.

“Lo sviluppo dell’Aeroporto d’Abruzzo è sempre più importante. Ce lo dicono i dati relativi ai passeggeri che stiamo registrando in questo anno e che ci hanno già fatto superare i record raggiunti negli anni passati e ce lo dicono gli investimenti crescenti che i vettori già presenti sullo scalo stanno facendo. Tra questi, quelli della compagnia Wizzair che con la winter 2025- 22026 ha scelto di triplicare la sua forza operativa su Abruzzo Airport. All’ormai storico volo per Tirana si è aggiunta ora la rotta per Bucarest e si affiancherà tra poco più di un mese quella per Iasi. Siamo certi che tutte saranno destinazioni di successo in cui il rapporto tra incoming e outgoing sarà ben bilanciato”, ha aggiunto Luca Bruni, DG di Saga.

La regione Abruzzo si conferma un’area di grande interesse strategico per Wizz Air. L’Aeroporto d’Abruzzo è oggi un punto di riferimento importante per i viaggiatori dell’Italia centrale, sia in entrata che in uscita. L’Abruzzo, con la sua combinazione unica di montagne e mare – dalle vette del Gran Sasso alle spiagge adriatiche – è in grado di attrarre flussi turistici durante tutto l’anno, un potenziale che Wizz Air intende sostenere e ampliare attraverso la propria rete di rotte low-cost e ad alta efficienza.