A Pescara la XII edizione di Sottocosta

Dal 24 al 26 aprile il Porto turistico Marina di Pescara ospiterà la XII edizione di Sottocosta, appuntamento dedicato alla nautica e all’economia del mare che propone un programma di incontri istituzionali, seminari tecnici, iniziative formative e attività dedicate alla tutela dell’ambiente marino.

L’inaugurazione è in programma venerdì 24 aprile alle 10 con il tradizionale suono del nautofono e il taglio del nastro alla presenza di rappresentanti istituzionali, tra cui il presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara Gennaro Strever, il presidente del Marina di Pescara Giovanni Taucci e il presidente di Assonautica Pescara Chieti Francesco Di Filippo, insieme al sindaco di Pescara Carlo Masci e ad esponenti del settore nautico nazionale.

La giornata inaugurale prevede anche un focus sull’economia del mare in Abruzzo con la presentazione dei dati di settore e un approfondimento dedicato alla formazione e alle professioni marittime, con il coinvolgimento di istituti scolastici, ITS e Marina Militare. Nel pomeriggio spazio al seminario sul Master in Diritto ed Economia del mare e alla consegna degli attestati del corso di Beach Manager. Tra i momenti più attesi anche l’iniziativa “Adotta una tartaruga”, con il rilascio in mare di esemplari di Caretta caretta recuperati dal Centro Studi Cetacei di Pescara.

Sabato 25 aprile il programma proseguirà con il “Salone delle idee e dell’innovazione nella nautica”, dedicato alla progettazione dei waterfront e organizzato con il coinvolgimento dell’Università d’Annunzio e dell’Ordine degli Ingegneri. Durante la giornata si terranno inoltre diverse premiazioni, tra cui il Premio alla Carriera allo yacht designer Giovanni Ceccarelli e il riconoscimento Donna del Mare 2026 a Luciana Ferrone. In programma anche il ritorno del “Battesimo del mare”, con uscite gratuite in barca e attività di vela inclusiva.

Domenica 26 aprile l’evento continuerà con attività divulgative e promozionali dedicate al turismo nautico, tra cui la presentazione della guida alla Costa dei Trabocchi e un cooking show sulle tradizioni marinare. Nel pomeriggio spazio a incontri dedicati all’innovazione nel trasporto intermodale e a momenti di intrattenimento, tra cui una sfilata di moda mare.

Presente come testimonial il giornalista televisivo Maurizio Bulleri, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa come occasione per diffondere la cultura nautica, promuovere il turismo del mare e avvicinare i giovani alle professioni del settore. La manifestazione si concluderà domenica sera con il tradizionale Aperitivo Sottocosta.