La Valanga, primo ciak del film che racconta tragedia di Rigopiano

Sono partite le riprese de ‘La Valanga’, il film che racconta la tragedia di Rigopiano. Diretto da Elisa Amoruso (Amata, Time Is Up), con Andrea Lattanzi, Maria Chiara Giannetta, Edoardo Pesce, Barbara Chichiarelli, il film – scritto da Leonardo Fasoli e prodotto da Camfilm (di Camilla Nesbitt e Pietro Valsecchi) – è in arrivo prossimamente solo su Netflix.

Nel ricco cast del film, che verrà girato tra Abruzzo, Lazio e Alto Adige, anche Lorenzo Aloi, Carlotta Gamba, Mario Sgueglia, Pierluigi Gigante, Lorenzo Tamburrino, Selene Caramazza, Francesco Di Leva.

18 gennaio 2017.

Un elegante albergo di montagna, circondato dalla neve, diventa il teatro di una tragedia inattesa: una valanga travolge l’hotel Rigopiano, nel cuore dell’Abruzzo, intrappolando 40 persone, tra ospiti e personale, sotto tonnellate di neve. Mentre i sopravvissuti lottano per la loro vita fra le macerie, fuori dall’albergo comincia una corsa contro il tempo per portarli in salvo.