Tua4Fly accorcia distanze tra aeroporto e stazione Pescara

Ogni volo in partenza e arrivo da e per l’Aeroporto d’Abruzzo avrà un autobus diretto che collegherà lo scalo alla stazione ferroviaria di Pescara. È Tua4Fly, il nuovo progetto di mobilità operato dalla Tua, che prenderà il via concretamente entro il mese di maggio. Non si tratta di un semplice bus navetta, ma di un sistema di raccordo intermodale pensato per collegare lo scalo con i principali nodi della mobilità urbana e regionale: stazione ferroviaria, terminal bus urbani ed extraurbani e filovia Pescara-Montesilvano.

Alla presentazione ufficiale c’erano, tra gli altri, il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, l’assessore regionale ai Trasporti, Umberto D’Annuntiis, il sindaco di Pescara, Carlo Masci, il presidente Saga, Giorgio Fraccastoro, il presidente Tua, Gabriele De Angelis, e i dirigenti della società unica del trasporto abruzzese.

In particolare, verrà attivato il servizio di collegamento bus in coincidenza con l’operativo dei voli – arrivi e partenze – con corse tra l’Aeroporto d’Abruzzo e la stazione ferroviaria, consentendo così di connettere l’lo scalo verso l’intero territorio regionale. Il servizio sarà differenziato per ciascun giorno della settimana, per garantire la coincidenza con tutti i voli in arrivo e partenza.

Sono state previste corse in partenza dall’aeroporto dopo 30 minuti rispetto all’orario di atterraggio e corse in partenza dalla stazione al fine di garantire l’arrivo dei passeggeri in aeroporto almeno un’ora prima del decollo del volo. Ad esempio, nel mese di maggio, nei giorni di picco (il sabato), sono previsti 36 voli tra arrivi e partenze, mentre nei giorni di minore flusso (lunedì) ne sono programmati 22. Le corse quindi sono state modulate in base agli orari attuali, ma dal mese di giugno verranno riadattate, con l’ulteriore intensificarsi dell’operativo voli.

Il biglietto, che ha un costo di 3 euro, vale 90 minuti ed è utilizzabile anche su altre linee urbane, è acquistabile a bordo senza sovrapprezzo con carta contactless, tramite app Tua o attraverso i canali di vendita Trenitalia.

Sui bus sono state previste diverse brandizzazioni, dedicate ad alcune località simbolo della regione, dalla costa alle aree montane, tra cui Pescara, Rocca Calascio e Civitella del Tronto.

Ricordando che “ogni settimana abbiamo 212 voli” e che si sta lavorando sui problemi di “viabilità e parcheggi”, Fraccastoro ha espresso soddisfazione, sottolineando che il nuovo servizio “è il risultato di una sinergia tra Regione, Saga, Tua e Comune di Pescara”.

“Con Tua4Fly non lanciamo semplicemente un collegamento con l’aeroporto: mettiamo a terra una nuova idea di mobilità regionale”, ha affermato il presidente di Tua, Gabriele De Angelis, secondo cui l’aeroporto d’Abruzzo deve essere “una porta d’ingresso moderna, collegata, riconoscibile”.

“È un qualcosa che può sembrare ovvio, ma che non avevamo mai avuto. Può sembrare l’uovo di colombo, invece è una conquista di civiltà che aiuterà ad attrarre e a dare un’idea di efficienza e di accoglienza ai tanti turisti che arrivano nella nostra regione”, ha sottolineato Sospiri.

“Penso che sia un ulteriore servizio importantissimo, perché qualunque turista arriva in un aeroporto deve trovare un collegamento con il centro della città – ha osservato il sindaco Masci – Negli ultimi anni abbiamo assistito a una rivoluzione: l’aeroporto funziona alla grande, la Tua fa collegamenti con mezzi a zero impatto ambientale come la filovia, abbiamo una Regione che dà le risposte che il territorio cerca”.