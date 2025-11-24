L’Abruzzo si affaccia al mercato wedding nazionale

L’Abruzzo è approdato al WIM Event – We Inspire Memories – di Firenze con una presenza congiunta che segna un passaggio storico: Wedding Bureau Consulting e DMC Costa dei Trabocchi rappresentano la regione all’interno del più importante appuntamento italiano dedicato al settore wedding.

Si tratta della prima volta in cui un’organizzazione abruzzese di gestione e promozione turistica – la DMC – è stata protagonista al WIM per promuovere attivamente il territorio, consolidando il posizionamento della regione nel mercato wedding nazionale.

Wedding Bureau Consulting ha introdotto e presentato al pubblico specializzato tre progetti strategici: Matrimonio nel Borgo, Abruzzo Infinity Love, Strade Romantiche della Costa dei Trabocchi. L’obiettivo è sempre quello di valorizzare il territorio, sostenere gli enti che promuovono turismo, fare rete con le imprese medio piccole e strutturare l’Abruzzo come destinazione d’eccellenza per matrimoni ed eventi.

Nel corso del meeting, Francesca Schunck, presidente di Wedding Bureau Consulting, ha tenuto il suo speech dedicato allo sviluppo di progettualità territoriali nel wedding tourism, sottolineando l’importanza della cooperazione tra istituzioni, operatori e comunità locali.

“In Abruzzo – dice Francesca Schunck – stiamo sensibilizzando le istituzioni al valore della wedding destination e del turismo romantico. Il prodotto turistico wedding, infatti, non è ancora pienamente riconosciuto e considerato e la regione sta iniziando solo ora a presentarsi nello scenario nazionale, uscendo timidamente allo scoperto. Tra le iniziative portate avanti c’è ‘Abruzzo Infinity Love’, progetto strategico della Camera di Commercio Chieti-Pescara sviluppato insieme a Wedding Bureau Consulting. Si tratta del primo contenitore che sta creando organizzazione e rete tra gli operatori e valorizzando il territorio, anche attraverso il supporto dell’intelligenza artificiale. Rappresenta lo strumento con cui l’Abruzzo può finalmente promuoversi nel mercato della wedding destination, non solo in Italia ma anche all’estero”.

La partecipazione congiunta di Wedding Bureau Consulting e DMC Costa dei Trabocchi ha offerto all’Abruzzo un palcoscenico privilegiato per inserirsi in una rete qualificata di buyer, operatori e stakeholder, rafforzando la competitività regionale nel wedding tourism. Come spiega Giuseppe Di Marco, presidente della DMC Costa dei Trabocchi: “Il territorio è la prima risorsa di ogni evento, anche e soprattutto per il turismo wedding e romantico. Renderlo connesso, leggibile e collaborativo significa far crescere velocemente tutto il sistema della Costa dei Trabocchi”.

Con l’obiettivo di posizionare l’Abruzzo come destinazione di valore per matrimoni ed eventi, valorizzandone location di charme, professionisti selezionati ed esperienze autentiche, il Meeting nazionale del Wedding rappresenta un momento chiave per creare connessioni, sviluppare competenze e attivare nuove partnership. Una tappa fondamentale per raccontare il territorio attraverso un approccio integrato, in cui amore, viaggio e collaborazione diventano motore di crescita per l’Abruzzo e per l’intero settore wedding.