L’offerta turistica lucana in vetrina al WTM di Londra

Ci sarà anche l’Agenzia di promozione territoriale (Apt) della Basilicata, all’interno del padiglione Enit Italia, da oggi 4 novembre e fino al 6, al World Travel Market di Londra, una delle più importanti fiere internazionali dedicate al turismo, un’occasione strategica per rivolgersi al mercato britannico e d’oltremare. Lo ha reso noto l’ufficio stampa dell’Agenzia.

Completa l’offerta lucana tra cultura, enogastronomia, esperienze immersive nei borghi storici, che viene rivolta a target di potenziali utenti diversificati come gli appassionati di trekking e ciclismo, gli amanti del buon vino, i cinefili, gli esploratori della natura. Nella proposta anche il ‘Basilicata Coast to Coast’, cammino di 167 chilometri che collega il Tirreno allo Jonio, e ‘Fantastico Medioevo’, progetto dedicato alla Basilicata medievale federiciana.