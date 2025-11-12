Torna la 15^ edizione del Presepe vivente nei Sassi di Matera

Si intitola ‘E Pace sia! Il presepe del dialogo e della pace vivente’, la 15^ edizione del Presepe vivente nei Sassi, promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con Prisco Provider Eventi e Comunicazione e la Curia arcivescovile della Diocesi di Matera-Irsina.

Pronto ad ospitare tra i 30 e i 40mila visitatori, al momento il numero delle prenotazioni per l’evento supera del triplo quello dello scorso anno. Quest’anno la rappresentazione sarà inaugurata il 5 dicembre e si svolgerà nei fine settimana del 6 e 7, 13 e 14, 20 e 21, 27 e 28 dicembre 2025 e 3 e 4 gennaio 2026 nel Sasso Caveoso, con un percorso che attraverserà i rioni storici e si estenderà da piazza San Francesco fino al termine del percorso di via Bruno Buozzi.

“Una rappresentazione narrante nei Sassi che deve costituire un evento identitario che unisce la comunità, attrae turisti e promuove dialogo e partecipazione. L’amministrazione – ha commentato l’assessora alla Cultura del Comune di Matera, Simona Orsi – intende sostenere questo genere di iniziative, affinché crescano ancora e siano organizzate nel miglior modo possibile”.

Tra i partecipanti al Presepe, la compagnia lo Stormo di Roma, il Teatro Attico di Gravina in Puglia, le associazioni di rievocatori storici “I Brettii della Calabria”, l’Omnes Leones Puglia e il Gruppo Storico Normanno da Altamura, le associazioni di volontariato “Ordine di Malta”, le associazioni di Protezione Civile “L’Addolorata” e di “Vaglio di Basilicata” e l’associazione nazionale Polizia di Stato.

“Da agosto siamo al lavoro con l’amministrazione comunale – ha aggiunto l’organizzatore, Luca Prisco – insieme a tante associazioni di volontariato e alla Curia, che ringraziamo per il sostegno e la vicinanza”.