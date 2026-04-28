Tursi, tra vicoli storici e itinerari tra mare e montagna

Nel cuore della Basilicata, Tursi si presenta come una meta capace di unire storia, paesaggi e tradizioni. Il centro storico, con i suoi vicoli stretti e panorami sulla valle, offre un’atmosfera autentica che permette ai visitatori di vivere il borgo con ritmi lenti e suggestivi, immersi nella quotidianità del luogo.

Il paese rappresenta anche un punto di partenza strategico per esplorare il territorio circostante. A pochi chilometri si trovano le spiagge del Mar Ionio e i paesaggi naturali del Parco Nazionale del Pollino, mentre in meno di un’ora è possibile raggiungere Matera, famosa per i suoi Sassi e patrimonio UNESCO.

Nei dintorni meritano una visita anche borghi ricchi di storia come Valsinni, legato alla figura della poetessa rinascimentale Isabella Morra, e le comunità arbëreshë della Basilicata, come San Paolo Albanese e Ginestra, dove sopravvivono lingua, riti bizantini e tradizioni di origine albanese.

In questo contesto si inserisce Casa Vacanze da Carmine, situata nel centro abitato di Tursi, che offre un soggiorno all’insegna della semplicità e della comodità, con servizi a pochi passi e colazione inclusa al bar. Una soluzione pensata per chi desidera esplorare il territorio partendo dal cuore del borgo, con prezzi a partire da 60 euro.