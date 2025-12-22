A Rotonda dialogo tra paesaggio, comunità e futuro

A Rotonda, nel cuore del Parco nazionale del Pollino, il paesaggio è diventato racconto e la comunità voce collettiva. La giornata di sabato 20 dicembre, promossa dall’Amministrazione comunale nell’ambito del progetto regionale ‘Sentieri del Benessere’ ha trasformato il paese in uno luogo di incontri, visioni e memorie condivise. Tra scuole, luoghi culturali e momenti di confronto, il dialogo tra tradizioni, territorio e nuove generazioni ha guidato l’intero percorso, accompagnato dai conduttori Rai Peppone Calabrese e Bianca Luna Santoro.

Al termine della giornata, Peppone Calabrese ha commentato l’esperienza: “l’emozione di entrare in una scuola e incontrare ragazzi pieni di sogni, così come di vedere un teatro vivo in un paese della Basilicata e del Pollino, stimola a fare sempre meglio, a partecipare, a sentirsi parte integrante di un processo che vuole collocare la nostra comunità al centro del Mediterraneo. L’anno prossimo avremo Matera Capitale del Mediterraneo e Rotonda come capitale rurale: sono messaggi importanti, che molti provano a lanciare nel mondo, ma noi li abbiamo già in casa e dobbiamo solo valorizzarli e raccontarli meglio. Qui abbiamo due prodotti eccezionali, in particolare la melanzana rossa di Rotonda, un unicum senza nulla togliere al fagiolo bianco. Le comunità devono stringersi attorno a questi prodotti, renderli ‘magici’, costruire una poetica capace di farli conoscere nel mondo e diventare più consapevoli della loro unicità e bontà”.

Sulla stessa linea, la giornalista Bianca Luna Santoro ha sottolineato l’importanza della dimensione umana e collettiva della giornata: “tornare in classe dopo così tanto tempo e ritrovare ragazzi curiosi e volenterosi che ci hanno raccontato le loro passioni e i loro hobby è stato bellissimo ed emozionante. Abbiamo trascorso poi un pomeriggio in comunità, in piazza: è proprio questo che dobbiamo tornare a fare, cooperare insieme, incontrarci nei luoghi simbolo delle nostre città, come oggi a Rotonda”.

Guardando al valore istituzionale e comunitario dell’iniziativa, il sindaco Rocco Bruno ha dichiarato: “Stiamo realizzando azioni concrete che parlano di comunità e sviluppo, perché cinque comuni insieme possono fare rete, offrire opportunità ai giovani e resistere. A questo si aggiunge la promozione del territorio e una serie di opere infrastrutturali nei comuni coinvolti. Il progetto si lega anche al cartellone degli eventi natalizi, con rassegne teatrali e iniziative delle associazioni locali, che rappresentano il vero motore culturale e sociale della comunità. Rotonda sta vivendo un ottimo momento anche sul piano turistico: i dati APT di ottobre 2025 superano quelli del 2019, a dimostrazione che stiamo lavorando bene”.