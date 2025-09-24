Ryanair scommette sulla Calabria, 35 rotte e 8 novità

Trentacinque rotte di cui otto nuove per un investimento complessivo di 400 milioni di dollari in Calabria. Sono le novità dell’operativo invernale di Ryanair in Calabria annunciate da Eddie Wilson, Ceo di Ryanair, nel corso di una conferenza stampa svolta all’aeroporto di Crotone.

Ryanair, per la stagione invernale 2025-2026 effettuerà collegamenti diretti dalla Calabria con 35 destinazioni, tra cui 8 nuove rotte invernali: 7 dall’aeroporto di Lamezia a Bratislava, Bucarest, Cracovia, Madrid, Memmingen, Trieste, Wrocław, ed una dallo scalo di Crotone per Düsseldorf. Si tratta di rotte già presenti nell’operativo estivo e che, per la prima volta, sono state confermate dalla compagnia irlandese anche nella stagione invernale.

L’aeroporto di Lamezia Terme resta lo scalo calabrese principale per Ryanair con 19 rotte; da Reggio Calabria ci saranno 11 rotte, mentre da Crotone saranno 5.

“Questo è il nostro programma invernale più grande di sempre in Calabria – ha detto Eddie Wilson,

Ceo di Ryanair – Ci saranno 4 aeromobili basati con un investimento di 400 milioni di dollari (2 a Lamezia e 2 a Reggio Calabria, ndr) ed il programma sosterrà oltre 2.300 posti di lavoro locali, offrirà a 3 milioni di passeggeri annuali ancora più opzioni di viaggio e aumenterà ulteriormente la connettività e il turismo in entrata nella Regione, il tutto con le tariffe più basse d’Europa”.

Wilson ha ribadito che lo sforzo di Ryanair per la Calabria è stato possibile grazie all’eliminazione dell’addizionale comunale voluta dalla Regione Calabria che ha permesso investimenti importanti.