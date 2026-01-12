Costa replica a Codici sulla crociera ai Caraibi: intervento straordinario

In merito alla notizia sulla modifica dell’itinerario della crociera di Costa Pacifica, riceviamo e pubblichiamo lo statement di Costa Crociera che sottolinea come non si sia trattata di manutenzione programmata effettuata durante la crociera, ma di un intervento straordinario.

“Costa Crociere conferma che l’itinerario di Costa Pacifica del 4 gennaio 2026, con partenza dalla Repubblica Dominicana e tappe previste a Saint Lucia, Guadalupa, St Kitts & Nevis e Virgin Island, ha subito una modifica. Durante la crociera è emersa la necessità di effettuare un intervento tecnico straordinario, non programmato, per garantire la piena efficienza della nave e il rispetto dei più elevati standard di sicurezza per ospiti ed equipaggio.

Per questo motivo si è reso necessario prolungare la sosta in porto a Saint Lucia, consentendo a un team di tecnici specializzati di completare il lavoro in condizioni ottimali e in tempi il più possibile rapidi. Questa scelta, che ha comportato la cancellazione dello scalo inizialmente previsto a Barbados, riflette l’impegno costante di Costa Crociere nel mantenere i più alti standard operativi e nel tutelare il benessere di chi viaggia con noi.

A intervento concluso, la nave ha ripreso regolarmente la navigazione, rispettando le successive tappe previste dall’itinerario. Gli ospiti sono stati costantemente informati e la compagnia ha offerto loro un credito da utilizzare sui servizi di bordo”.