Sindaco Reggio Calabria: Governo chiarisca su restrizioni carburante

“Apprendiamo con sgomento e forte preoccupazione le notizie riguardanti le restrizioni della disponibilità di carburante per gli aeromobili nell’aeroporto dello Stretto Tito Minniti”. Ad affermarlo in un nota è il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia.

“Secondo quanto riportato – prosegue – lo scalo reggino, insieme ad altri, sarebbe interessato da limitazioni nell’approvvigionamento di carburante. Si tratta di una situazione estremamente delicata che rischia di compromettere la condizione dei collegamenti del nostro territorio. L’aeroporto Tito Minniti rappresenta un’infrastruttura strategica fondamentale per la mobilità dei cittadini, già da tempo penalizzati, e per il turismo e per lo sviluppo economico del nostro territorio metropolitano.

Chiediamo pertanto – afferma il sindaco – chiarimenti urgenti al governo, vogliamo sapere secondo quali criteri sia stata assunta questa decisione e chi ne sia il responsabile. Non è accettabile che scelte di tale portata vengano adottate senza un’adeguata informazione e senza tenere conto delle conseguenze sui territori interessati. Reggio Calabria non può e non deve essere isolata. Chiediamo interventi immediati per garantire la piena operatività dello scalo e tutelare il diritto alla mobilità dei cittadini.

“Di certo – conclude Battaglia – non staremo a guardare. Continueremo a monitorare con attenzione l’evolversi della situazione, riservandoci ogni ulteriore iniziativa a tutela del territorio”.